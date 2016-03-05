به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان امروز شنبه بعد از درختکاری در محوطه کمپ تیم‌های ملی، پاسخگوی سئوالات مختلف خبرنگاران بود. وی در بخش ابتدایی مصاحبه‌اش درباره انتخابات فدراسیون فوتبال، اساسنامه فدراسیون و نامه‌اش به صدا و سیما صحبت کرد.

کفاشیان در بخش دوم گفتگویش با رسانه‌ها درباره تعویض چمن زمین کمپ تیم ملی، گفت: از هشت ماه پیش پیمانکار را مشخص کردیم که زمین شماره دو کمپ را بازسازی و زیرسازی کنیم که با مشکل بودجه مواجه شدیم. در نهایت با تفاهم شهرداری قرار شد از این هفته کار برداشت خاک و زیرسازی آغاز شود تا در ۶ ماه آینده چمن خوبی داشته باشیم.

وی درباره اینکه از زمین‌هایی مثل عبدل آباد، دوشان تپه و زمین‌های ناشناخته دیگری به عنوان مکان‌های پیشنهادی برای تمرین تیم ملی یاد می‌شود، گفت: من این زمین‌ها را نمی‌شناسم و در جریان آن نیستم و در رسانه‌ها آنرا خواندم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه ان شاءالله زودتر زمین تمرین تیم ملی مشخص می‌شود، گفت: مشکل اصلی تیم ملی نداشتن زمین است. این برای ما خوب نیست. برای همین کی روش پیشنهاد تشکیل اردوی خارج از ایران را می‌دهد.

کفاشیان درباره شرایط بد چمن کمپ که مثل زمین‌های خاکی است، خاطرنشان کرد: کی روش یکی، دو سال است که دستور داده هیچ تیمی جز تیم ملی در زمین شماره یک کمپ تمرین نکند. فوتبالیست‌های ما یک روز در زمین خاکی بازی می‌کردند و مشکلی ندارند!

وی در ادامه درباره تغییر پیش نویس اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و بند جنجالی آن مبنی بر تغییر ریاست مجامع استانی از رئیس فدراسیون به مدیرکل ورزش استان، گفت: خودم زمانی که معاونت ورزش در سازمان تربیت بدنی بودم، اساسنامه مصوب دولت را نوشتیم. همان موقع بحث داشتن مدیرکل‌ها به عنوان رئیس مجمع مطرح بود. دیدگاه مدیران کل ورزشی نبود. یک مدیر نمی‌تواند در آن واحد از وضعیت چند هیات ورزشی با خبر باشد. ما همان موقع این قضیه را رد کردیم و گفتیم ادارات کل استان‌ها وظیفه رسیدگی به زیرساخت‌ها را دارند و اجرای تقویم ورزشی بر عهده هیات‌ها است که زیر نظر فدراسیون می‌باشند. من با همان اساسنامه قبل موافقم. این پیشنهادها برای ورزش مطلوب نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی تیم‌های ایرانی با عربستانی در کشور بی‌طرف را تایید کرده است، گفت: این که حرف جدیدی نیست و مصوبه هیات رئیسه AFC بوده است! آنها پیشنهاد دادند تا ۲۵ اسفند ایران و عربستان با هم تفاهم کنند وگرنه بازی در کشور بی طرف برگزار شود. این هفته گزارشی به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستادیم که این تصمیم سیاسی جز لطمه زدن به فوتبال آسیا تاثیر دیگری ندارد. درخواست کردیم کشورها مجددا در زمین خود بازی کنند. اگر زور AFC برسد، نباید اجازه بدهد این تصمیم عربستان عملی شود.