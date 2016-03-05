به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، این جشنواره به عنوان بخش اینترنتی جشنواره مد و لباس فجر برای نخستین بار و توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، در این جشنواره اینترنتی، طرح‌های برگزیده جشنواره پنجم مد و لباس فجر برای داوری مردمی به رای گذاشته شده و مردم بهترین لباس جشنواره را در سه بخش چادر، مانتو و لباس اجتماع انتخاب خواهند کرد.

برای داوری مردمی این جشنواره، طرح‌های برگزیده، به همراه شرح حال و دیگر آثار طراحان بر روی سامانه اینترنتی مربوطه قرار خواهد گرفت و مردم بهترین آثار را انتخاب خواهند کرد.

موسسه فرهنگی و هنری مدآنلاین به عنوان مجری این دوره از جشنواره با راه‌اندازی بخش ویژه و جداگانه‌ای بر روی سایت مدآنلاین، امکان انتخاب مردمی بهترین آثار این دوره را به عهده دارد.

سامانه اینترنتی club.modeonline.ir داوری مردمی آثار پنجمین جشنواره مد و لباس فجر را فراهم خواهد کرد.