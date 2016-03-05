اولین باغ بلوط کرمانشاه افتتاح می شود/ توزیع ۱۰ هزار اصله نهال

سیروس کومه در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۱۰ هزار اصله نهال بین مردم به مناسبت روز درختکاری در کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: توزیع نهال رایگان در ۹ ایستگاه و در راستای توسعه و بهبود فضای سبز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این ایستگاه ها شامل مناطق ۸ گانه شهرداری از جمله منطقه یک واقع در چهار راه نوبهار، منطقه ۲ پارک معلم، منطقه ۳ تقاطع میدان شهدا، منطقه ۴ پارک واقع در میدان آزدگان، منطقه ۵ پارک فدک، منطقه ۶ پارک شبدیز، منطقه ۷ میدان حافظ شهرک معلم و منطقه ۸ میدان فرودگاه پارک شهر و به علاوه سازمان پارک ها و فضای سبز پارک شرقی است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین فردا برنامه بزرگی به مناسبت هفته درختکاری در سراب قنبر برگزار و به مساحت ۲۰ هکتار کشت نهال توسط مردم، مسئولان دستگاه ها، هیئت های ورزشی و ... انجام خواهد شد.

کومه در ادامه از افتتاح اولین باغ بلوط کرمانشاه در ۱۸ اسفند امسال خبر داد و گفت: افتتاح این باغ در محل پارک شرقی کرمانشاه به مساحت ۲ هکتار از محل اعتبارات سازمان فضای سبز در نظر گرفته شده که در این راستا درختان بلوط نیز از برخی استان ها به ویژه ایلام که مرکز این گونه گیاهی است، تحویل گرفته شده است.

وی در پایان یادآور شد: کرمانشاه از نظر فضای سبز به استانداردهای لازم دست یافته و از شهروندان انتظار داریم با طبیعت مهربان بوده و از این منابع الهی مراقبت و محافظت کنند.