برگزاری آزمون پیش کاروزی پزشکی به صورت الکترونیک برای اولین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید اکبری با حضور در برخی از دانشگاهای علوم پزشکی از حوزه های برگزاری آمون علوم پایه پزشکی دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و همچنین آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی بازدید کرد.

وی افزود: آزمون پیش کارورزی در کل کشور طبق روال معمول در حال انجام است اما برای اولین بار این آزمون در منطقه هفتم آمایشی شامل دانشگاههای اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد به صورت الکترونیک نیز برگزار می شود.

اکبری اظهار داشت: معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نظر دارد آزمون الکترونیک را به سرعت به سایر دانشگاهها تعمیم داده و به زودی شاهد برگزاری کلیه آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی به صورت الکترونیک در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی باشیم.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، امکان استفاده از انواع سوالات و خارج شدن آزمون از ارائه سوالات محدود و همچنین برگزاری مکرر این مدل آزمون در سال را از مزایای آزمون الکترونیک برشمرد.

وی اظهار داشت: در صورتیکه موفق به تعمیم این آزمون به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور بشویم با توجه به امکان تکرار سریع آزمون، دانشجویانی که در آزمون مردود می شوند لزومی ندارد تا شش ماه معطل بشوند و می توانند در فاصل سریع تر و کوتاهتری در آزمون بعدی شرکت کنند.

اکبری با حضور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از حوزه برگزاری آزمون پذیرش دوره های فوق تخصصی در رشته های پزشکی بازدید کرد و اظهار داشت معاونت آموزشی وزارت بهداشت در حال هماهنگی با مراکز معتبر بین المللی برای برگزاری آزمون های استاندارد و شناخته شده بین المللی در کشور است.