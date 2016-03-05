آیت الله واعظ طبسی شخصیتی تاثیرگذار در مدیریت حوزه علمیه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع روحانیان مبارز خراسان رضوی در پیامی به مناسبت ارتحال آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: حوزه علمیه و مردم شریف خراسان یکی از یاران با وفای امام در انقلاب اسلامی و شخصیتی تاثیرگذار در مدیریت حوزه و ترویج علوم دینی و چهره ای علمی، دینی و فرهنگی سیاسی و خدوم را از دست داد.

در بخشی از این پیام آمده است: حضرت آیت الله واعظ طبسی شخصیتی که افتخار بیش از پنجاه سال تلاش علمی، جهاد، مبارزه و خدمت را در کارنامه پر افتخار خود دارد.

مجمع روحانیان مبارز خراسان رضوی ضمن تسلیت این ضایعه اسفناک به حضور رهبر معظم انقلاب، حوزه علمیه، مردم شریف خراسان بزرگ و بیت معظم له از خداوند متعال علو درجات و حشر باولی نعمتش حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) که افتخار خدمت گزاری نزدیک به چهار دهه در آستانه مبارکه اش را داشت خواستار شدند.