محمودرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: درماه بهمن ۶۲ گواهینامه انطباق صادراتی در قزوین صادر شده که حجم ناخالص صادرات طی این مدت حدود ۸ هزار تن بوده است.

وی افزود: میزان صادرات استان بالغ بر هشتاد میلیارد ریال و شامل اقلامی چون پودر شوینده، خرما، کشمش و قالب فشرده، مغز پسته بوده که این کالاها به مقصد کشورهای عراق، روسیه، کانادا، هلند، قزاقستان، تاجیکستان، لهستان، امارات متحده، آلمان، استرالیا، گرجستان، افغانستان، مالزی، هندوستان صادر شده است.

طاهری یادآورشد: این تعداد گواهینامه پس ازکنترل و نمونه برداری و آزمون بر روی نمونه های مربوطه صادر شده تا از خروج کالاهای نامرغوب به بازار جلوگیری شود.

جمع آوری دو شاخه برق اطلس از سطح بازار قزوین

وی در خصوص جمع آوری کالاهای غیر استاندارد از سطح استان که سلامت مردم را به مخاطره می اندازد، تصریح کرد: در ادامه بازرسی از واحدهای صنفی استان در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد در هفته اول اسفند ماه سالجاری، کارشناسان این اداره کل تعداد قابل توجهی دو شاخه برق فاقد علامت استاندارد با نام تجاری اطلس را شناسایی و از سطح بازار استان جمع آوری کردند.

طاهری به مردم توصیه کرد به منظور حفظ سلامت و ایمنی جامعه از مصرف هر گونه کالای بی کیفیت و غیر استاندارد جدا خودداری کنند.

مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: از مردم انتظار داریم ضمن همکاری با اداره استاندارد در صورت مشاهده هر گونه کالای غیراستاندارد مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۰۱۵۱۷ و یا با شماره تلفن ۱۵۱۷ به این اداره کل اطلاع دهند.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین در ماه گذشته ۵۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد در قزوین تعلیق شد.

طاهری تصریح کرد: با تشکیل کجلسه در چهار کمیته علائم تعداد ۵۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به فرآورده های ترمز ایمنی آسانسور، روغن دنده، روغن موتور، مایع ظرفشویی و آجر رسی توکار تعلیق شد.

وی بیان کرد: از آنجا که استفاده از علامت استاندارد در زمان تعلیق بر روی کالاهای مربوطه جرم محسوب می شود در زمان تعلیق پروانه استاندارد، نظارت کارشناسان استاندارد بر واحدهای تولیدی یادشده افزایش می یابد تا از وقوع تخلف احتمالی جلوگیری شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب به مراجع قانونی ارجاع می شود.