ادامه راه آیت الله طبسی نیازمند قرار گرفتن در خط امام و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح شنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیت الله واعظ طبسی مورد تایید امام و رهبری بود.

وزیر کشور افزود:‌ تولیت آستان قدس رضوی شخصیتی علمی و مبارز بود.

وی با اشاره به خدمات و مجاهدت های آیت الله واعظ طبسی در راه انقلاب و امام رضا(ع) گفت: ادامه راه ایشان نیازمند خارج نشدن از حرکت در مسیر خط امام و رهبری است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: موفقیت‌های دولت به واسطه حمایت‌های مردم و شخصیت‌هایی همچون آیت الله طبسی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی عصر روز جمعه هفتم اسفند ماه بر اثر مشکل تنفسی بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت و پس از یک هفته بستری در بیمارستان به دلیل وقفه تنفسی و کمای عمیق بامداد روز گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.