رضایت مظلومی از عادل شیحی/ او چه زمانی فیکس می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که پیش بینی می شد پرویز مظلومی از دقیقه اول بازی به عادل شیحی بازی نداد و با وجود آمادگی بدنی این بازیکن سعی کرد آرام آرام او را وارد تیم کند.

با این وجود سرمربی استقلال از همان چند دقیقه هم که وی به میدان مسابقه رفت رضایت داشت و در جمع همکارانش گفت احتمالا او می تواند مرد گمشده استقلال باشد. باید دید عادل شیحی می تواند خیلی سریع خودش را به ترکیب فیکس استقلال تحمیل کند یا این موضوع کاملا زمان بر خواهد بود؟

شیحی در همان ابتدای ورودش به مسابقه توپ را به تیر دروازه کوبید تا نشان بدهد که خیلی سریع می تواند نقاط ضعف حریف و قوت استقلال را پیدا کند هر چند کوبیدن آن توپ به تیر دروازه سخت تر از گل کردنش بود.