چهارمین هفته فیلم وعکس سینمای جوان استان کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین هفته فیلم و عکس سینمای جوان استان کرمانشاه از صبح امروز شنبه با حضور ابراهیم رحیمی زنگنه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با افتتاح نمایشگاه عکس در محل تالار شهید آوینی کرمانشاه آغاز به کار کرد.

رئیس سینمای جوان استان کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: چهارمین هفته فیلم و عکس از ۱۵ تا ۱۷ اسفند ماه برگزار می شود که افتتاحیه آن صبح امروز برگزار شد.

کامران رضایی افزود: در این راستا از پنج عنوان مستند تولیدی انجمن سینمای جوان کرمانشاه با موضوع گردشگری که با مشارکت شبکه مستند ساخته شده رونمایی می شود.

وی همچنین از رونمایی از یادمان زنده یاد صحبت الله خدایاری خبر داد و گفت: صحبت الله خدایاری از فیلمسازان مستعد و کوشای کرمانشاهی است که آثار در خور توجهی را در زمینه مستند و داستانی کارگردانی کرده است.

رضایی تصریح کرد: ۳۳ عنوان فیلم کوتاه تولیدی در قالب های داستانی و انیمیشن نیز نمایش داده می شود که همگی تولید انجمن کرمانشاه طی سال گذشته است.

رئیس سینمای جوان استان کرمانشاه ساعت اکران فیلم ها را ۱۵ تا ۱۸ روزهای برگزاری به همراه نقد و بررسی فیلم ها عنوان کرد.

رضایی خاطر نشان کرد: همچنین در نمایشگاه عکس، ۳۳ فریم عکس از عکاسان انجمن سینمای جوان از جمله حسین عیسی حاج، مازیار حیرتی، سامان آریاپور، مسعود پاریاب و واحد عکس این انجمن به سرپرستی میثم منیعی به نمایش در آمده است.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری هفته فیلم و عکس نمایش آثار تولیدی فیلمسازان و هنرجویان انجمن سینمای جوان کرمانشاه طی یک سال گذشته است تاضمن معرفی فیلمسازان مخاطبین نیز با فیلم کوتاه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

رضایی با بیان اینکه دومین دوره هفته عکس و فیلم سال ۸۱ برگزار شده بود، افزود: پس از چندین سال وقفه دوره های سوم و چهارم به صورت مرتب در سال های ۹۳ و ۹۴ برگزار شده است.

وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه ساعت ۱۵ روز ۱۷ اسفند برگزار می شود، خاطر نشان کرد: چون هفته فیلم حالت رقابتی نداشته و هدف نمایش آثار است از تمامی کسانی که اثر ارایه داده اند تقدیر خواهد شد.