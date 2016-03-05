جنگ نرم امروز در حوزه علم و فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حمزه یی صبح شنبه در مراسم برگزاری یادواره ۱۷۵ شهید غواص گمنام و ۲۳ شهید غواص استان هرمزگان در پیام نور مرکز میناب، گفت: اگر بخواهیم مرگ را رتبه بندی کنیم هیچ مرگی بالاتر از فیض شهادت نخواهد بود.

وی افزود: باید قدردان غواص های باشیم که با دستهای بسته جان عزیز خود را در راستای ایجاد آسایش و امنیت ما فدا کردند و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند.

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان، اظهار داشت: امروزه کشورهایی که تابع کشور قدرتهای غاصب بودند در بدترین شرایط و در ناامنی کامل به سر می برند اما کشور عزیز ما با فداکاری جوانانش در آسایش و امنیت است.

دکتر حمزه ئی تولید علم، تربیت نیروی متخصص و متعهد را زمینه ای برای رشد و شکوفایی جامعه برشمرد و گفت: کشورهایی که در مسیر تولید علم همراه با تعهد و ایمان نباشند با شکست مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه امروزه خاکریزهای فیزیکی در مقابله با دشمن دیگر به خاکریزهای فرهنگی تبدیل شده است، گفت: با تولید علم و تربیت نیروی متخصص در خاکریزهای فرهنگی باید تک های دشمن را پاتک زد.

دکتر حمزه ئی جامعه دانشگاهی،مردم و دانشجویان را با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل آینده مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: افزایش روحیه بسیجی و فرهنگ شهادت باید در جامعه ساری و جاری شود.

گفتنی است این مراسم با حضور دکتر صمد حمزه ئی رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان، سردار ترابی فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج، هیأت رزمندگان اسلام، بسیج دانشجویی، بنیاد شهید و امورایثارگران، فرمانداری،دفتر امام جمعه، شهرداری و شورای اسلامی شهرستان میناب در دانشگاه پیام نور مرکز میناب برگزار شد.