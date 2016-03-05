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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

روزنامه «الرایه»:

ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه تنها در سایه آتش بس امکان پذیر است

ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه تنها در سایه آتش بس امکان پذیر است

یک روزنامه عرب زبان با انتشار گزارشی در خصوص برقراری آتش بس در سوریه نوشت: این تنها فرصتی است که در سایه آن می توان امید به ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «الرایه» چاپ قطر با انتشار گزارشی، برقراری آتش بس در سوریه را تنها فرصت ازسرگیری مذاکرات صلح میان طرف های سوری دانست.

بر این اساس، در گزارش این روزنامه آمده است: این بسیار مهم است که جامعه بین المللی بداند که بدون آتش بس و امداد رسانی به مردم آسیب دیده سوریه، ازسرگیری مذاکرات صلح در این کشور میسر نخواهد شد.

«الرایه» همچنین در ادامه گزارش خود آورده است: با وجود برقراری آتش بس، مطالبات معارضان سوری از جمله عقب نشینی ارتش سوریه از مناطق تحت سیطره خود و همچنین توقف حملات هوایی روسیه به مواضع تکفیریها محقق نشده است؛ مسأله ای که بدون شک آغاز مجدد مذاکرات صلح را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

این روزنامه عرب زبان همچنین تصریح می کند: همه باید آگاه باشند که هرگونه اقدام در نقض توافق آتش بس، تیر خلاص را به مذاکرات سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه خواهد زد.

کد مطلب 3572714

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