به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم حسینی بوشهری صبح شنبه در جمع دستاندرکاران ستادهای تبلیغاتی انتخابات استان بوشهر ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در انتخابات اظهار داشت: مردم با حضور خود در این انتخابات بار دیگر با آرمانهای نظام و امام و رهبری تجدید بیعت کردند.
وی اضافه کرد: در ایام تبلیغات انتخاباتی تلاشهای ویژهای از سوی ستادهای تبلیغاتی در سطح استان صورت گرفته و بنده نیز برای عرض ارادت به مردم به صورت ویژه خدمت مردم رسیدم.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری افزود: به هیچکس نگفتیم که برای کسب رای آمدهایم و بلکه آمدیم که بگوییم انقلاب دشمن دارد و دوستان این انقلاب را باید تقویت کنیم.
وی با اشاره به اینکه انقلاب ما با وجود دسیسههای مختلف دشمن در مقابل آنها قد خم نکرده است، بیان کرد: بسیاری از انقلابها در سالهای اولیه با شکست روبرو شدند ولی انقلاب ما همچنان استوار مانده است.
آیتالله حسینی بوشهری با بیان اینکه شعارهای انقلاب ما جهانی است و مقابله با ظلم و دفاع از مظلومان از اهداف این انقلاب است و در عرصه بینالمللی مشتری دارد، اضافه کرد: علت شیفگی مردم به این انقلاب عجین شدن انقلاب با فطرت مردم است.
وی با اشاره به اینکه سرنوشت این انقلاب در دستان مردم است، افزود: کشور در عرصه علمی، قرآنی، نظامی و فرهنگی پیشتاز است و دسیسهها و توطئههای دشمنان نیز باعث کاهش این اقتدار نشده است.
رئیس حوزههای علمیه کشور با اشاره به تلاشهای دشمن برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب با استفاده از شیوههای جنگ فرهنگی، گفت: این جنگ نوعی جنگ خاموش است و در خانهها باید به دنبال آن بگردیم.
وی با اشاره به اینکه شبکههای اجتماعی با همه خوبیها مانند سم عمل میکنند و در حال از بین بردن اعتقادات و باورها هستند، ادامه داد: این انقلاب بهراحتی به دست نیامده است و هر جا خطری احساس کردیم باید مراقب این انقلاب باشیم.
آیتالله حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه باید به خوبی به مشکلات جوانان توجه شود، تصریح کرد: نسل جوان فرصت و تهدید است و همه مسئولان باید برای رفع مشکلات جوانان تلاش ویژهای داشته باشند.
