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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

مدیرکل بنیاد شهید سیستان و بلوچستان:

اشاعه فرهنگ شهادت سدی در برابر جنگ نرم است

اشاعه فرهنگ شهادت سدی در برابر جنگ نرم است

زاهدان- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان گفت: اشاعه فرهنگ شهادت به سبب هم افزایی بصیرت، سدی در برابر جنگ نرم دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پالاش صبح امروز در نشست برنامه ریزی بزرگداشت ۲۲ اسفندماه سالروز تاسیس بنیاد شهید اظهار داشت: دین اسلام ایثارگری و شهادت طلبی را در راه تعمیق آرمان های مذهبی تشویق و بیشتر از هر موضوع دیگری به آن پرداخته است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در دین اسلام در برگیرنده مجموعه ای از آگاهی ها، باورها، اعتقادات و اعمالی است كه موجب تقرب انسان به عالی ترین درجه كمال یعنی انتخاب آگاهانه مرگ در راه خدا می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از نتایج فرهنگ ایثار و شهادت افزایش بصیرت است، بیان کرد: شناخت چهره باطل از دیگر نتایج وجود فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به اینکه اشاعه فرهنگ شهادت به سبب هم افزایی بصیرت، سدی در برابر جنگ نرم دشمنان است، تأکید کرد: آشنایی با چهره نفاق از دیگر نتایج گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است.

پالاش با تاکید بر برنامه ریزی جامع محور برای تبیین فرهنگ شهادت در جامعه، بیان کرد: اگر راهکارها مبتنی بر ویژگی های شناختی و عاطفی افراد باشد، تأثیرگذار بوده و نتیجه لازم به معنای ایجاد رفتار مطلوب و نگرش مثبت نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: با تبیین این رفتار، فرهنگ شهادت نهادینه خواهد شد، بدانیم فرهنگ شهید بیشتر از آنکه چگونه مردن را به ما بیاموزد؛ الگویی برای چگونه زیستن است، جوهره و صفات شهید فرهنگی را ترویج می کند که در آن باید ایثار و از خود گذشتگی در تاروپود زندگی نمایان کرد.

این مقام مسئول با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید یادآور شد: برنامه های ۲۲ اسفند باید بگونه ای باشد که بتوانیم دین خود را به شهدا ادا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام خمینی (ره) در ۲۲ اسفند ماه تشکیل شد و این روز به نام روز شهید نام گرفت که علاوه برخدمت رسانی به خانواده های معظم شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت نیز ترویج شود.

کد مطلب 3572720

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