اشاعه فرهنگ شهادت سدی در برابر جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پالاش صبح امروز در نشست برنامه ریزی بزرگداشت ۲۲ اسفندماه سالروز تاسیس بنیاد شهید اظهار داشت: دین اسلام ایثارگری و شهادت طلبی را در راه تعمیق آرمان های مذهبی تشویق و بیشتر از هر موضوع دیگری به آن پرداخته است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در دین اسلام در برگیرنده مجموعه ای از آگاهی ها، باورها، اعتقادات و اعمالی است كه موجب تقرب انسان به عالی ترین درجه كمال یعنی انتخاب آگاهانه مرگ در راه خدا می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از نتایج فرهنگ ایثار و شهادت افزایش بصیرت است، بیان کرد: شناخت چهره باطل از دیگر نتایج وجود فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به اینکه اشاعه فرهنگ شهادت به سبب هم افزایی بصیرت، سدی در برابر جنگ نرم دشمنان است، تأکید کرد: آشنایی با چهره نفاق از دیگر نتایج گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است.

پالاش با تاکید بر برنامه ریزی جامع محور برای تبیین فرهنگ شهادت در جامعه، بیان کرد: اگر راهکارها مبتنی بر ویژگی های شناختی و عاطفی افراد باشد، تأثیرگذار بوده و نتیجه لازم به معنای ایجاد رفتار مطلوب و نگرش مثبت نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: با تبیین این رفتار، فرهنگ شهادت نهادینه خواهد شد، بدانیم فرهنگ شهید بیشتر از آنکه چگونه مردن را به ما بیاموزد؛ الگویی برای چگونه زیستن است، جوهره و صفات شهید فرهنگی را ترویج می کند که در آن باید ایثار و از خود گذشتگی در تاروپود زندگی نمایان کرد.

این مقام مسئول با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید یادآور شد: برنامه های ۲۲ اسفند باید بگونه ای باشد که بتوانیم دین خود را به شهدا ادا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام خمینی (ره) در ۲۲ اسفند ماه تشکیل شد و این روز به نام روز شهید نام گرفت که علاوه برخدمت رسانی به خانواده های معظم شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت نیز ترویج شود.