طی ۱۰ سال گذشته افت نکرده ام/ به بردها نمی توان اعتماد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو بر این باور است کسب عنوان و افتخار به وی انگیزه می دهد تا هواداران خود را شاد کند و برای همین در خارج از زمین سخت کار می کند تا فرم مطلوب خود را حفظ کند.

این بازیکن پرتغالی که به دلیل انتقاد اخیر از هم تیمی های خود تحت فشار قرار دارد، به تازگی مدعی شده که فرم بدنی اش در ۱۰ سال گذشته فرق نکرده است.

وی گفت: داشتن استعداد بدون سختکوشی هیچ معنایی ندارد. می خواهم در بالاترین فرم بدنی باشم. فکر می کنم سطح بدنی ام همان باشد که در ۱۰ سال گذشته بوده است. آنچه به من انگیزه می دهد خوشحال کردن هواداران است و من می خواهم به بردن جام با رئال مادرید و نیز کسب افتخارات شخصی ام ادامه دهم.

رونالدو با اشاره به بازی برگشت مقابل رم در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که هفته آینده برگزار می شود، اظهار کرد: ما در بازی رفت عملکرد خوبی مقابل رم داشتیم اما بازی خانگی ما با این تیم یک بازی دیگر است. آنچه مزیت به حساب می آید قابل اعتماد نیست باید برای رسیدن به دور بعدی رقابتها با یک بازی خوب برنده از زمین خارج شویم. این چیزی است که ما می خواهیم.