نتایج بازخوانی جشنواره‌ تهران - مبارک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، تعداد متون و طرح‌های رسیده به دبیرخانه را ۲۷۱ اثر اعلام کرد که از آن میان ۹۴ متن و طرح پیشنهادی در حوزه تئاتر کودک، ۱۴۷ متن و طرح برای عموم مخاطبان و بزرگسالان و ۳۰ اثر بدون دسته‌بندی گروه سنی مخاطب بوده‌اند.

در این اطلاعیه تعداد متن و طرح رسیده از شهرهای مختلف کشور ۱۰۸ اثر و از تهران ۱۶۳ اثر اعلام شده است. از بین طرح‌های شهرستان ۵۲ اثر برای مخاطب کودک و ۴۷ اثر برای مخاطبان بزرگسال هستند.

هیات انتخاب شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک متشکل از آزاده پورمختار، زهرا صبری، آزاده انصاری، حمید جبلی و عطاالله کوپال پس از بررسی ۲۷۱ متن و طرح رسیده به دبیرخانه ۶۴ اثر را برای شرکت در مرحله‌ دوم انتخاب که در اواخر اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، معرفی کرده است.

متون و طرح های شهرهای مختلف کشور که به مرحله دوم راه یافته‌اند به شرح زیر اعلام شده‌اند:

۱- نمایش اکو نویسنده شیما شادمانی کارگردان امید انصاری از همدان

۲- نمایش برف و خون و عشق نویسنده یدالله آقا عباسی کارگردان عباس خاندانی از کرمان

۳- نمایش بی بی گنجی نویسنده نجیم سرحدی کارگردان سارا بربری فکور از زاهدان

۴ - نمایش تنبل پهلوان نویسنده محمدرضا شمس کارگردان علیرضا اعلایی از اردبیل

۵ - نمایش توتک نویسنده محسن پورقاسمی کارگردان محسن پورقاسمی از همدان

۶ - نمایش جانیار نویسنده امید حسینی نژاد کارگردان امید حسینی نژاد از قم

۷ - نمایش چشم های بسته از خواب نویسنده مالامود کارگردان ستاره کریمی از اسلامشهر

۸ - نمایش چه کسی شنگول را کشت؟ نویسنده بهمن ولیان کارگردان رضا پورتراب زاده از گرگان

۹ - نمایش حکایت دردناک پیرمرد نویسنده علی اعتصامی فر کارگردان علی اعتصامی فر از قزوین

۱۰ - نمایش حنا نویسنده فرامرز غلامیان و هیام احمدی کارگردان هیام احمدی از آبادان

۱۱ - نمایش دابلین نویسنده سعید خانی پور کارگردان نیلوفر کمپانی از شهریار

۱۲ - نمایش دیگ کهنه نویسنده محمد رضا مظفری کارگردان محمد رضا مظفری و نیلوفر مظفری از سنقروکلیایی

۱۳ - نمایش دیو پری نویسنده و کارگردان طیبه مقدم از قائم شهر

۱۴ - نمایش رویای قانع کننده نویسنده یوسف شکوهی کارگردان عبدالحمید امراللهی از فسا

۱۵ - نمایش زرد قناری نویسنده وحید خسروی کارگردان مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه

۱۶ - نمایش سیمرغ شمایید نویسنده تارا جهانی راد کارگردان تارا جهانی راد از گنبد کاووس

۱۷ - نمایش شهر تو قالی نویسنده و کارگردان الهام ابراهیم زاده ازمشهد

۱۸ - نمایش قصه گرگ گرسنه نویسنده محمدحسین ناصربخت کارگردان هادی افتخارزاده از مراغه

۱۹ - نمایش کرگدن نویسنده اوژن یونسکو کارگردان اکرم ابوالمعالی از اصفهان

۲۰ - نمایش گویچیک نویسنده داور فرمانی کارگردان محمدتقی اسماعیلی از اردبیل

۲۱- نمایش نور، صدا، حرکت نویسنده محسن حسین زاده کارگردان مهدی رحیمی از بیرجند

متون و طرح های تهران که به مرحله دوم راه یافته اند به شرح زیر اعلام شده اند:

۱- نمایش ۲۱ یا برو واسه خودت نویسنده و کارگردان بهادر مالکی از تهران

۲- نمایش ابرصورتی نویسنده علیرضا محمودی ایرانمهر کارگردان حسن معجونی از تهران

۳ - نمایش آبجی آب انبار نویسنده و کارگردان مهدی شاه پیری از تهران

۴ - نمایش آهنگ شب کارگردان محمد اعلمی از تهران

۵ - نمایش آوازه خوان زباله ها نویسنده کارگردان نفیسه لاله تهران

۶ - نمایش بغلم کن تا دمپایی نیومده نویسنده و کارگردان طلیعه طریقی از تهران

۷ - نمایش بنیامین و بن تن نویسنده بهرام جلالی پور کارگردان آرش شریف زاده تهران

۸ - نمایش بیرون پشت درنویسنده و کارگردان فاطمه پورهاشمی از تهران

۹ - نمایش چارلی و آسانسور شیشه ای نویسنده محمد حسین معارف کارگردان شیما عرب - فریبرز کریمی از تهران

۱۰ - نمایش خرگدن نویسنده و کارکردان اکبر حسنی از تهران

۱۱ - نمایش خروس رزی پیرهن... نویسنده و کارگردان ماندانا کریمی از تهران

۱۲ - نمایش خواستگاری نویسنده چخوف کارگردان حمیدرضا مرادی از تهران

۱۳ - نمایش دایره نویسنده و کارگردان الکا هدایت از تهران

۱۴ - نمایش دیر کبوتر نویسنده و کارگردان آلبرت بیگ جانی از تهران

۱۵ - نمایش دیوان تئاترال نویسنده محمود استاد محمد کارگردان لادن نازی از تهران

۱۶ - نمایش رابین کوتوله نویسنده اوراند هریس کارگردان مرتضی برزگر از تهران

۱۷ نمایش راهنمای عشق و جنایت دختر کبریت فروش نویسنده وکارگردان وحید درویشی از تهران

۱۸ - نمایش رویای شب نیمه ی تابستان ترجمه مسعود فرزاد کارگردان مریم ضیایی از تهران

۱۹ - نمایش زندگی سرخ نویسنده و کارگردان زهره بهروزی نیا از تهران

۲۰ - نمایش زیباترین جای جهان نویسنده و کارگردان سرگل اسلامیان از تهران

۲۱ - نمایش ژینزونیای زیبای من نویسنده و کارگردان سروناز نانکلی ازتهران

۲۲ - نمایش شک نویسنده و کارگردان مریم ایرانمنش از تهران

۲۳ - نمایش عقیم نویسنده و کارگردان محمدرضا قبله از تهران

۲۴ - نمایش غول بزرگ مهربان نویسنده دیوید وود کارگردان مریم کاظمی از تهران

۲۵ - نمایش قطار ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه نویسنده و کارگردان مرجان پورغلامحسین از تهران

۲۶ - نمایش کبوتری ناگهان نویسنده محمد چرمشیر کارگردان نازیلا نوریشاد از تهران

۲۷ - نمایش کوزه عسل نیست نویسنده و کارگردان عادل بزدوده از تهران

۲۸ - نمایش گربه محله نویسنده و کارگردان شیوا مسعودی از تهران

۲۹ - نمایش گنبد به دوش نویسنده سجاد طهماسبی کارگردان پوپک عظیم پور تهران

۳۰ - نمایش لافکادیو نویسنده و کارگردان حجت هاشمی از تهران

۳۱ - نمایش لالایی برای بیداری نویسنده و کارگردان جلیله هیبتان از تهران

۳۲ - نمایش ماهیگیر و کنسرو لولو نویسنده و کارگردان مهدی رجبی از تهران

۳۳ - نمایش مبارک و جان آخر نویسنده و کارگردان مهدی داودی از تهران

۳۴ - نمایش مکبث نویسنده و کارگردان هادی حجازی فر از تهران

۳۵ - نمایش ملاقات با گودو در کافه تهران نویسنده و کارگردان غزل اسکندرنژاد از تهران

۳۶ - نمایش ملک یونان و حکیم رویان نویسنده محمدی/ اسماعیل تبار کارگردان علی محمدی از تهران

۳۷ - نمایش من و زرافه و پلی نویسنده و کارگردان میترا کریم خانی از تهران

۳۸ - نمایش مورد عجیب آقای شعبده باز نویسنده نسرین خنجری کارگردان محمد لقمانیان تهران

۳۹ - نمایش موش تا موش نویسنده و کارگردان رامین کهن از تهران

۴۰ -نمایش هملت با سالاد فصل نویسنده حسین زنگنه کارگردان سهیلا مومنه تهران

۴۱ - نمایش هملت موبایل نویسنده و کارگردان مهدی چاکری از تهران

۴۲ - نمایش خانه خانه شیرین نویسنده کیوان سررشته کارگردان محمد عاقبتی

۴۳ - نمایشنامه‌های بالدار نویسنده و کارگردان مهتاب شمس