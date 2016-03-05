نتایج بازخوانی جشنواره‌ تهران - مبارک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، تعداد متون و طرحهای رسیده به دبیرخانه را ۲۷۱ اثر اعلام کرد که از آن میان ۹۴ متن و طرح پیشنهادی در حوزه تئاتر کودک، ۱۴۷ متن و طرح برای عموم مخاطبان و بزرگسالان و ۳۰ اثر بدون دستهبندی گروه سنی مخاطب بودهاند.
در این اطلاعیه تعداد متن و طرح رسیده از شهرهای مختلف کشور ۱۰۸ اثر و از تهران ۱۶۳ اثر اعلام شده است. از بین طرحهای شهرستان ۵۲ اثر برای مخاطب کودک و ۴۷ اثر برای مخاطبان بزرگسال هستند.
هیات انتخاب شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک متشکل از آزاده پورمختار، زهرا صبری، آزاده انصاری، حمید جبلی و عطاالله کوپال پس از بررسی ۲۷۱ متن و طرح رسیده به دبیرخانه ۶۴ اثر را برای شرکت در مرحله دوم انتخاب که در اواخر اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، معرفی کرده است.
متون و طرح های شهرهای مختلف کشور که به مرحله دوم راه یافتهاند به شرح زیر اعلام شدهاند:
۱- نمایش اکو نویسنده شیما شادمانی کارگردان امید انصاری از همدان
۲- نمایش برف و خون و عشق نویسنده یدالله آقا عباسی کارگردان عباس خاندانی از کرمان
۳- نمایش بی بی گنجی نویسنده نجیم سرحدی کارگردان سارا بربری فکور از زاهدان
۴ - نمایش تنبل پهلوان نویسنده محمدرضا شمس کارگردان علیرضا اعلایی از اردبیل
۵ - نمایش توتک نویسنده محسن پورقاسمی کارگردان محسن پورقاسمی از همدان
۶ - نمایش جانیار نویسنده امید حسینی نژاد کارگردان امید حسینی نژاد از قم
۷ - نمایش چشم های بسته از خواب نویسنده مالامود کارگردان ستاره کریمی از اسلامشهر
۸ - نمایش چه کسی شنگول را کشت؟ نویسنده بهمن ولیان کارگردان رضا پورتراب زاده از گرگان
۹ - نمایش حکایت دردناک پیرمرد نویسنده علی اعتصامی فر کارگردان علی اعتصامی فر از قزوین
۱۰ - نمایش حنا نویسنده فرامرز غلامیان و هیام احمدی کارگردان هیام احمدی از آبادان
۱۱ - نمایش دابلین نویسنده سعید خانی پور کارگردان نیلوفر کمپانی از شهریار
۱۲ - نمایش دیگ کهنه نویسنده محمد رضا مظفری کارگردان محمد رضا مظفری و نیلوفر مظفری از سنقروکلیایی
۱۳ - نمایش دیو پری نویسنده و کارگردان طیبه مقدم از قائم شهر
۱۴ - نمایش رویای قانع کننده نویسنده یوسف شکوهی کارگردان عبدالحمید امراللهی از فسا
۱۵ - نمایش زرد قناری نویسنده وحید خسروی کارگردان مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه
۱۶ - نمایش سیمرغ شمایید نویسنده تارا جهانی راد کارگردان تارا جهانی راد از گنبد کاووس
۱۷ - نمایش شهر تو قالی نویسنده و کارگردان الهام ابراهیم زاده ازمشهد
۱۸ - نمایش قصه گرگ گرسنه نویسنده محمدحسین ناصربخت کارگردان هادی افتخارزاده از مراغه
۱۹ - نمایش کرگدن نویسنده اوژن یونسکو کارگردان اکرم ابوالمعالی از اصفهان
۲۰ - نمایش گویچیک نویسنده داور فرمانی کارگردان محمدتقی اسماعیلی از اردبیل
۲۱- نمایش نور، صدا، حرکت نویسنده محسن حسین زاده کارگردان مهدی رحیمی از بیرجند
متون و طرح های تهران که به مرحله دوم راه یافته اند به شرح زیر اعلام شده اند:
۱- نمایش ۲۱ یا برو واسه خودت نویسنده و کارگردان بهادر مالکی از تهران
۲- نمایش ابرصورتی نویسنده علیرضا محمودی ایرانمهر کارگردان حسن معجونی از تهران
۳ - نمایش آبجی آب انبار نویسنده و کارگردان مهدی شاه پیری از تهران
۴ - نمایش آهنگ شب کارگردان محمد اعلمی از تهران
۵ - نمایش آوازه خوان زباله ها نویسنده کارگردان نفیسه لاله تهران
۶ - نمایش بغلم کن تا دمپایی نیومده نویسنده و کارگردان طلیعه طریقی از تهران
۷ - نمایش بنیامین و بن تن نویسنده بهرام جلالی پور کارگردان آرش شریف زاده تهران
۸ - نمایش بیرون پشت درنویسنده و کارگردان فاطمه پورهاشمی از تهران
۹ - نمایش چارلی و آسانسور شیشه ای نویسنده محمد حسین معارف کارگردان شیما عرب - فریبرز کریمی از تهران
۱۰ - نمایش خرگدن نویسنده و کارکردان اکبر حسنی از تهران
۱۱ - نمایش خروس رزی پیرهن... نویسنده و کارگردان ماندانا کریمی از تهران
۱۲ - نمایش خواستگاری نویسنده چخوف کارگردان حمیدرضا مرادی از تهران
۱۳ - نمایش دایره نویسنده و کارگردان الکا هدایت از تهران
۱۴ - نمایش دیر کبوتر نویسنده و کارگردان آلبرت بیگ جانی از تهران
۱۵ - نمایش دیوان تئاترال نویسنده محمود استاد محمد کارگردان لادن نازی از تهران
۱۶ - نمایش رابین کوتوله نویسنده اوراند هریس کارگردان مرتضی برزگر از تهران
۱۷ نمایش راهنمای عشق و جنایت دختر کبریت فروش نویسنده وکارگردان وحید درویشی از تهران
۱۸ - نمایش رویای شب نیمه ی تابستان ترجمه مسعود فرزاد کارگردان مریم ضیایی از تهران
۱۹ - نمایش زندگی سرخ نویسنده و کارگردان زهره بهروزی نیا از تهران
۲۰ - نمایش زیباترین جای جهان نویسنده و کارگردان سرگل اسلامیان از تهران
۲۱ - نمایش ژینزونیای زیبای من نویسنده و کارگردان سروناز نانکلی ازتهران
۲۲ - نمایش شک نویسنده و کارگردان مریم ایرانمنش از تهران
۲۳ - نمایش عقیم نویسنده و کارگردان محمدرضا قبله از تهران
۲۴ - نمایش غول بزرگ مهربان نویسنده دیوید وود کارگردان مریم کاظمی از تهران
۲۵ - نمایش قطار ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه نویسنده و کارگردان مرجان پورغلامحسین از تهران
۲۶ - نمایش کبوتری ناگهان نویسنده محمد چرمشیر کارگردان نازیلا نوریشاد از تهران
۲۷ - نمایش کوزه عسل نیست نویسنده و کارگردان عادل بزدوده از تهران
۲۸ - نمایش گربه محله نویسنده و کارگردان شیوا مسعودی از تهران
۲۹ - نمایش گنبد به دوش نویسنده سجاد طهماسبی کارگردان پوپک عظیم پور تهران
۳۰ - نمایش لافکادیو نویسنده و کارگردان حجت هاشمی از تهران
۳۱ - نمایش لالایی برای بیداری نویسنده و کارگردان جلیله هیبتان از تهران
۳۲ - نمایش ماهیگیر و کنسرو لولو نویسنده و کارگردان مهدی رجبی از تهران
۳۳ - نمایش مبارک و جان آخر نویسنده و کارگردان مهدی داودی از تهران
۳۴ - نمایش مکبث نویسنده و کارگردان هادی حجازی فر از تهران
۳۵ - نمایش ملاقات با گودو در کافه تهران نویسنده و کارگردان غزل اسکندرنژاد از تهران
۳۶ - نمایش ملک یونان و حکیم رویان نویسنده محمدی/ اسماعیل تبار کارگردان علی محمدی از تهران
۳۷ - نمایش من و زرافه و پلی نویسنده و کارگردان میترا کریم خانی از تهران
۳۸ - نمایش مورد عجیب آقای شعبده باز نویسنده نسرین خنجری کارگردان محمد لقمانیان تهران
۳۹ - نمایش موش تا موش نویسنده و کارگردان رامین کهن از تهران
۴۰ -نمایش هملت با سالاد فصل نویسنده حسین زنگنه کارگردان سهیلا مومنه تهران
۴۱ - نمایش هملت موبایل نویسنده و کارگردان مهدی چاکری از تهران
۴۲ - نمایش خانه خانه شیرین نویسنده کیوان سررشته کارگردان محمد عاقبتی
۴۳ - نمایشنامههای بالدار نویسنده و کارگردان مهتاب شمس
نظر شما