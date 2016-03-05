باد و باران در غرب/ تهران نیمه ابری است

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز در برخی مناطق شمالغرب، دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی و بخشهایی از جنوب کشور افزایش ابر، رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
احد وظیفه افزود: فردا یکشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب در برخی مناطق غرب، شمالغرب و به تدریج ارتفاعات البرز، ابرناکی، بارش باران و گاهی رعد و برق رخ خواهد داد و بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.
همچنین به گفته وی با فعالیت شاخه جنوبی این سامانه در ارتفاعات زاگرس جنوبی، برخی مناطق جنوب، شرق و جنوبشرق، ابرناکی، بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
این سامانه روزهای دوشنبه و سهشنبه در نیمه شرقی کشور در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان فعال خواهد بود.
وظیفه اعلام کرد: از بعدازظهر یکشنبه و طی روز دوشنبه با نفوذ جریانهای شمالی در سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارش باران و گاهی وزش باد شمالی پیشبینی میشود.
امروز هوای تهران کمی ابری تا نیمه ابری، همراه با غبار صبحگاهی و در ارتفاعات بارش پراکنده گزارش شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۲۲ و ۱۰ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
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