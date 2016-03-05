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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

دردسرهای استقلال بیشتر می شود؛

نگرانی بین دو نیمه مظلومی درست از آب درآمد

نگرانی بین دو نیمه مظلومی درست از آب درآمد

با وجود تذکر سرمربی استقلال به بازیکنان مبنی بر عدم دریافت کارت زرد در بین دو نیمه بازیکنان این تیم بازهم کارت گرفتند تا نگرانی های مظلومی بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی، امین حاج محمدی و روزبه چشمی باز هم در دیدار استقلال و راه آهن با کارت زرد مواجه شدند تا پرویز مظلومی حسابی از این موضوع دلخور باشد. مظلومی اعتقاد دارد که بازیکنانش بیش از اندازه کارت می‌گیرند و این برای روزهای آینده مشکل ساز خواهد بود.

سرمربی استقلال بین دو نیمه هم به بازیکنان استقلال تذکر داده بود که به هیچ وجه کارت زرد دریافت نکنند اما هر سه بازیکن استقلال در همین نیمه کارت زرد داور را جلوی چشم خود دیدند. مظلومی در این رابطه نگران روزهای آینده است و بازی‌های سخت‌تری که پیش روی استقلال باقی‌مانده است.

 

کد مطلب 3572733

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