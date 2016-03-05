وزارت ورزش برود اساسنامه فوتبال را تصویب کند/ کفاشیان اشتباه کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عابدینی درباره اظهارات مدیرکل حراست وزارت ورزش مبنی بر اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال باید به تصویب هیات دولت برسد، گفت: به نظرم هر دو بخش به تعبیری درست می گویند. یکی بحث مصوبه سال 86 را می کند و دیگری هم ادعای خود را دارد. به نظرم از زمانی که مجمع اختیاردار شد و عملا رئیس را انتخاب کرد که 8 سال قبل در دوره نخست کفاشیان بود مشکلات شروع شد چون از قبل سازمان ترببیت بدنی روسای فدراسیون را عزل و نصب می‌کرد.

وی اضافه کرد: البته یک مصوبه ای به هیات دولت رفت و آن را تصویب کرد. در زمان برکناری دادکان ما تعلیق شدیم ولی اساسنامه ای که ما صحبت از ان می کنیم ممکن است که به تصویب هیات دولت نرسیده باشد اما این مشکل ما نیست. از یک ماه بعد از اینکه اساسنامه نوشته می شود و به هیات دولت می رود لازم االاجرا است و وزارت ورزش برود و آن را تصویب کند.

عابدینی ادامه داد: وزارت ورزش باید آن را تصویب کند نه اینکه مانع انتخابات شود. اگر تصویب شد که هیچ اگرنه باید حتما این کار را انجام بدهد. حراست وزارت ورزش هم فقط درباره بخش سیاسی امنیتی کاندیداها ورود کند. البته تعبیر امنیتی درست نیست و باید حفاظت باشد.

امیر عابدینی در ادامه در خصوص اینکه گفته می‌شود وزارت ورزش با مطرح کردن بحث اساسنامه و همچنین تایید صلاحیت نامزدها دنبال کنار گذاشتن علی کفاشیان است، گفت: برای برداشتن علی کفاشیان در دوره گذشته هم، همین اتفاقات افتاد که کفاشیان در آخرین لحظه از انتخابات کنار کشید و بنده در مجمع به وی اعتراض کردم. این فشارها تا الان هم ادامه داشته است.

وی افزود: دو سه ماه گذشته اتفاقاتی افتاد و درست در روزهایی که کفاشیان به عنوان سالم‌ترین رئیس فدراسیون دنیا شناخته شد، در داخل کشور بیانیه‌های تندی علیه وی منتشر می‌شد.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال یادآور شد: حراست وزارت ورزش خیلی درست و منظم جلو می‌رود. کفاشیان اشتباه کرده است که این اقدامات حراست را به خودش گرفته است. متاسفانه بعضی از دوستان برای ریاست کاندیدا می‌شوند که شأن ریاست را ندارند، ولی دنبال این هستند تا با لابی و ایجاد یک جو، رای بگیرند. این طور فوتبال را به دست کسانی می‌دهیم که نمی‌توانند هماهنگی خوبی ایجاد کنند. برای همین است که می‌گویم اقدامات حراست وزارت ورزش به کفاشیان ارتباطی پیدا نمی‌کند.

عابدینی تاکید کرد: بحث اساسنامه فدراسیون و تصویب آن در هیات دولت هم بی‌ربط نیست. بالاخره یک روز باید این اتفاق رخ می‌داد، چون همه چیز قانون دارد و باید طبق قوانین جلو برویم.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال که با رادیو جوان صحبت می‌کرد در پایان گفت: نمی‌توان گفت بار همه قوانین روی دوش فیفا است و ما باید مو به مو قوانین فدراسیون جهانی را پیاده کنیم. ما باید به قوانین داخل ایران هم احترام بگذاریم، ولی باید باور کنیم فیفا هم برای خودش خطوط زرد و قرمزی دارد و نباید پایمان را روی خطوط قرمز فیفا بگذاریم. باید با تعامل و دانش مشکلات را حل کنیم.