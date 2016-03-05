چهارمین دوره رقابتهای لیگ شنا جانبازان و معلولان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولان، این مسابقات طی روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه به میزبانی خراسان رضوی و در مشهد مقدس با حضور ۸ تیم برگزار شد.

رقابتهای لیگ باشگاهی شنا در ۴۵ ماده و ۱۰ کلاس پزشکی با حضور ۴۹ شناگر در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد شهر مشهد انجام و نتایج زیر به دست آمد:

۱- خراسان رضوی الف ۴۴۸ امتیاز

۲- شهدای مدافع حرم ( تهران) ۳۸۹ امتیاز

۳- خراسان رضوی ب ۲۵۹ امتیاز

تیم های قم، آذربایجان شرقی، شهرداری اراک، زنجان و همدان نیز به ترتیب عناوین چهارم تا هشتم را به دست آوردند.

پگاه فارس و جانبازان به لیگ برتر بسکتبال با ویلچر صعود کردند

رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر در حالی پایان یافت که دو تیم همشهری پگاه و جانبازان فارس به عنوان قهرمان و نایب قهرمان شناخته شدند.

دور نهایی رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر روز گذشته به میزبانی فارس و در شهر شیراز برگزار و نتایج زیر حاصل شد:

* هیات ایلام ۵۹ - هیات یزد ۴۰

* پگاه فارس ۵۷ - جانبازان فارس ۴۷

* جانبازان فارس ۵۶ - هیات ایلام ۴۷

* هیات یزد ۵۵ - پگاه فارس ۷۳

* جانبازان فارس ۶۹ - هیات یزد ۵۳

* هیات ایلام ۵۵ - پگاه فارس ۶۳

بر این اساس پرونده رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر سال ۹۴ با قهرمانی پگاه فارس بسته شد و تیم جانبازان فارس نیز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

هیات ایلام در جایگاه سوم ایستاد و جایگاه چهارم نیز به هیات یزد رسید و تیم های پگاه فارس و جانبازان فارس موفق شدند به لیگ برتر سال ۹۵ صعود کنند.