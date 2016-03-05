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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

دو خبر از ورزش معلولان؛

چهارمین دوره رقابتهای لیگ شنا جانبازان و معلولان پایان یافت

چهارمین دوره رقابتهای لیگ شنا جانبازان و معلولان پایان یافت

رقابتهای لیگ شنای جانبازان و معلولان با معرفی خراسان رضوی الف به عنوان قهرمان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولان، این مسابقات طی روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه به میزبانی خراسان رضوی و در مشهد مقدس با حضور ۸ تیم برگزار شد.

رقابتهای لیگ باشگاهی شنا در ۴۵ ماده و ۱۰ کلاس پزشکی با حضور ۴۹ شناگر در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد شهر مشهد انجام و نتایج زیر به دست آمد:

۱- خراسان رضوی الف ۴۴۸ امتیاز
۲- شهدای مدافع حرم ( تهران) ۳۸۹ امتیاز
۳- خراسان رضوی ب ۲۵۹ امتیاز

تیم های قم، آذربایجان شرقی، شهرداری اراک، زنجان و همدان نیز به ترتیب عناوین چهارم تا هشتم را به دست آوردند.

پگاه فارس و جانبازان به لیگ برتر بسکتبال با ویلچر صعود کردند

رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر در حالی پایان یافت که دو تیم همشهری پگاه و جانبازان فارس به عنوان قهرمان و نایب قهرمان شناخته شدند.

دور نهایی رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر روز گذشته به میزبانی فارس و در شهر شیراز برگزار و نتایج زیر حاصل شد:

* هیات ایلام ۵۹ - هیات یزد ۴۰
* پگاه فارس ۵۷ - جانبازان فارس ۴۷
* جانبازان فارس ۵۶ - هیات ایلام ۴۷
* هیات یزد ۵۵ - پگاه فارس ۷۳
* جانبازان فارس ۶۹ - هیات یزد ۵۳
* هیات ایلام ۵۵ - پگاه فارس ۶۳

بر این اساس پرونده رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر سال ۹۴ با قهرمانی پگاه فارس بسته شد و تیم جانبازان فارس نیز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

هیات ایلام در جایگاه سوم ایستاد و جایگاه چهارم نیز به هیات یزد رسید و تیم های پگاه فارس و جانبازان فارس موفق شدند به لیگ برتر سال ۹۵ صعود کنند.

کد مطلب 3572739

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