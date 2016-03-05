«نهضت حفظ محيط زيست» در بیانات رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نهضت حفظ محیط زیست» با هدف انتقال نقطه نظرات، دغدغه‌ها و رهنمودهای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، به مسئولان و مردم درباره‌ اهمیت و حفظ محیط زیست تألیف و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد.

این اثر مشتمل‌بر تمامی بیاناتی است که معظمله از سال ۶۳ تا کنون در این موضوع موضوع بیان فرموده‌اند. برخی از بیانات موجود در این اثر، تاکنون منتشر نشده است و میتواند منبع بدیعی برای علاقمندان به کلام ایشان باشد.

فصل اول کتاب به بیان اهمیت محیط زیست اختصاص دارد. رهبر معظم انقلاب با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و با تکیه بر قانون اساسی به بیان اهمیت حفاظت از محیط زیست و فواید متعدد محیط زیست پرداخته‌اند.

در فصل دوم این اثر به برخی از چالش‌ها و موارد تخریب محیط زیست اشاره شده است و فصل سوم به تمامی ابلاغیه‌های صادرشده از سوی ایشان که مرتبط با محیط زیست است، اختصاص دارد.

فصل چهارم کتاب، مطالبات ایشان از مسئولان دستگاه‌های مختلف در زمینه‌ی حفاظت محیط زیست را در خود جای داده است.

در فصل پنجم به وظایف عموم مردم در این زمینه و در فصل ششم به برخی از استفتائات شرعی در زمینه‌ی محیط زیست پرداخت شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند عدد ۲۲ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۰۱۲۰ ارسال کنند.