به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پیامی رحلت مجاهد نستوه و عالم ربانی مرحوم آیت الله واعظ طبسی را تسلیت گفت.

متن این پیام به‌شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدّها شیء الی یوم القیامة

رحلت مجاهد نستوه و عالم ربانی مرحوم آیت الله واعظ طبسی که از مفاخر کشور و نظام اسلامی و سالها تولیت و خادم حرم مطهر رضوی بودند موجب تأثر و تألم مردم شریف ایران و شیعیان و ارادتمندان اهل بیت(ع) گردید و ضایعه غمباری را برای جهان اسلام حادث نمود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه تأسف‌بار به پیشگاه امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، بیت شریف ایشان و مردم قدرشناس ایران، علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای روح آن عالم عامل مسئلت می‌نمایم.

خدمات و نقش برجسته مرحوم آیت الله واعظ طبسی در طول سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضورشان در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی همواره منشأ برکات و خیرات فراوان بود.

درایت آن بزرگوار در تولیت آستان قدس رضوی و ایجاد تحول عظیم در بارگاه منور امام رئوف، نمادی از مدیریت موفق و تحسین برانگیز را در یک دوره سی و هفت ساله به منصه ظهور رساند که ان شاء الله موجب قبول و رضایت ثامن الحجج(ع) قرار گیرد و توشه آخرت آن فقید سعید قرار بگیرد.

علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی

۱۴ اسفند ۱۳۹۴»