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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

با صدور پیامی؛

شمخانی درگذشت «آیت‌الله واعظ طبسی» را تسلیت گفت

شمخانی درگذشت «آیت‌الله واعظ طبسی» را تسلیت گفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی رحلت عالم ربانی مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی را به بیت شریف ایشان و ملت قدرشناس ایران تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری  اسلامی ایران در پیامی رحلت مجاهد نستوه  و عالم ربانی مرحوم آیت الله واعظ طبسی را تسلیت گفت.

متن این پیام به‌شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدّها شیء الی یوم القیامة

رحلت مجاهد نستوه  و عالم ربانی مرحوم آیت الله واعظ طبسی  که از مفاخر کشور و نظام اسلامی و سالها تولیت و خادم حرم مطهر رضوی بودند موجب تأثر و تألم مردم شریف ایران و شیعیان و ارادتمندان اهل بیت(ع) گردید و ضایعه غمباری را برای جهان اسلام حادث نمود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه تأسف‌بار به پیشگاه  امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، بیت شریف ایشان و مردم قدرشناس ایران، علو درجات و رحمت واسعه الهی را  برای روح آن عالم عامل مسئلت می‌نمایم.

خدمات و نقش برجسته مرحوم آیت الله واعظ طبسی در طول سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضورشان در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی همواره منشأ برکات و خیرات فراوان بود.

درایت آن بزرگوار در تولیت آستان قدس رضوی و ایجاد تحول عظیم در بارگاه منور امام رئوف، نمادی از مدیریت موفق و تحسین برانگیز را در یک دوره سی و هفت ساله به منصه ظهور رساند که ان شاء الله موجب قبول و رضایت ثامن الحجج(ع) قرار گیرد و توشه آخرت آن فقید سعید قرار بگیرد.

علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی

۱۴ اسفند ۱۳۹۴»

کد مطلب 3572742

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