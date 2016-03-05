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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

تابلو را محکم بگیر باد نبرد!

شاهکار جدید سازمان لیگ فوتبال/ روی تابلو پول پشت تابلو خجالت!

شاهکار جدید سازمان لیگ فوتبال/ روی تابلو پول پشت تابلو خجالت!

سازمان لیگ برتر که عنوان حرفه‌ای را هم یدک می‌کشد هنوز نتوانسته شرایط را برای مصاحبه‌های کنار زمین مربیان فراهم کند و با یک شاهکار که در هیچ جای جهان دیده نمی‌‎شود کار را پیش می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اتفاقاتی که در لیگ پانزدهم رخ داده مصاحبه های سرمربیان دو تیم بعد از پایان بازی است که البته تا حدودی غیرحرفه ای نیز هست اما به خاطر درآمدزایی بیشتر تلویزیون و سازمان لیگ انجام می شود. این هم یکی از مواردی است که سازمان لیگ به خاطر تلویزیون تن به انجام آن داده است چرا که اگر قرار بر انجام مصاحبه سرمربیان است، اتاق کنفرانس ورزشگاه ها برای این کار وجود دارد.

با این حال اگر قرار است سازمان لیگ یک خدمت دیگر به تلویزیون ارائه بدهد و کاری کند که این رسانه برای درآمدزایی بیشتر مصاحبه های بعد از بازی را در کنار زمین داشته باشد، حداقل این کار را حرفه ای و بهتر انجام دهد نه اینکه یک انسان که طبیعا دارای شخصیت و ارزش بالایی نیز هست و حتما آبرویی دارد که نمی خواهد برود، پشت تابلو بایستد و آن را نگه دارد تا باد تابلو را نبرد!

فردی که تابلو را نگه داشته تا باد آن را سرنگون نکند، صورتش را پوشانده تا از این کار سازمان لیگ خجالت نکشد!

سازمان لیگ برتر که عنوان حرفه ای را هم با خود یدک می کشد باید به خود بیاید و برای این امر هم فکر کند. روابط عمومی این سازمان باید به فکر آبروی فوتبال ایران باشد نه اینکه برای درآمدزایی و پول بیشتر یک انسان که خجالت کشیده و رویش را گرفته پشت تابلو قرار دهد.

کد مطلب 3572745
رضا خسروي

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