مانور امداد و نجات هلال احمر داراب برگزار شد

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۱۹ نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان داراب به منظور بالا بردن سطح آمادگی خود در ساعت یک بامداد شنبه اقدام به برگزاری مانور امداد و نجات کرده و جان سه مصدوم فرضی را نجات دادند.

وی گفت: سه کمپ امداد و نجات در مسیر اصلی بندرعباس به داراب و داراب به شیراز از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین آماده خدمات رسانی به هموطنان عزیز خواهد بود.

رئیس هلال احمر داراب همچنین از راه اندازی چندین غرفه در ابتدای ورودی شهر داراب خبر داد و افزود: با برنامه ریزی های انجام شده بعضی از داوطلبین هلال احمر که هنر صنایع دستی و درست کردن شیرینی و محصولات سنتی و بومی را دارند را در این غرفه ها سامان دهی کرده تا در کنار خدمات امدادی؛ خدمات رفاهی نیز در اختیار مسافرین عزیز قرار دهیم.

هلال احمر شهرستان داراب از نظر امکانات امداد و نجات در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و اگر اتفاق ناگواری رخ دهد، این ارگان خدمات رسان با مشکلات قابل ملاحظه ای روبرو خواهد شد.