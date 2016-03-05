آغاز دوئل ایران و عراق در بازار نفت ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، با لغو تحریم‌های نفتی، ایران به دنبال باز کردن جا برای بشکه‌های نفت صادراتی خود در بازارهای سنتی همچون ترکیه است به طوری که در نخستین ماه لغو تحریم حجم فروش طلای سیاه ایران به این کشور همسایه افزایش یافته است.

براساس گزارش امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران، ترکیه در سال ۲۰۱۵ میلادی در مجموع روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی شامل نفتای سیک و سنگین و گاز مایع واردات کرده است.

در این بین حجم صادرات نفت خام عراق به ترکیه در سال ۲۰۱۵ میلادی با افزایشی نزدیک به دو برابری به ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسیده و هم اکنون این کشور سهمی ۴۳ درصدی از بازار نفت ترکیه را به خود اختصاص داده است.

پس از عراق، ایران هم سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزار بشکه نفت خام به ترکیه صادر کرده و سهمی ۲۲ درصدی در بازار نفت این کشور همسایه برای خود دست و پا کرده است.

این در حالی است که پس از عراق و ایران، کشورهای عربستان سعودی و قزاقستان از دیگر کشورهای بزرگ صادرکننده نفت خام به ترکیه در سال ۲۰۱۵ میلادی بوده‌اند.

در حالی تاکنون بیشترین رقابت ایران و عراق در توسعه میادین مشترک و مرزی نفتی بین دو کشور بوده که با لغو تحریم‌ها دور جدید رقابت این دو کشور عضو اوپک برای صادرات طلای سیاه به ترکیه شکل گرفته است.

براساس اعلام بیژن زنگنه وزیر نفت، مذاکرات نهایی با پالایشگاه‌های نفت ترکیه به ویژه «توپراش» به منظور افزایش سه برابری فروش طلای سیاه انجام شده است که در صورت توافق نهایی، حجم صادرات نفت ایران به ترکیه از حدود ۱۰۰ هزار بشکه فعلی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، امروز داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در حالی به تهران آمده است که قطعا افزایش حجم فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های «توپراش» یکی از محورهای مذاکرات سران دو کشور در تهران خواهد بود.