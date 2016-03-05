آیت الله واعظ طبسی از پیشتازان نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح شنبه در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود را شرکت در مراسم تشییع آیت الله واعظ طبسی یکی از یاران وفادار نظام و همچنین زیارت بارگاه منور حضرت رضا(ع) عنوان کرد.

وی با عرض تسلیت رحلت آیت الله واعظ طبسی به محضر مردم شریف ایران گفت: آیت الله واعظ طبسی روحانی مجتهد، مخلص، مجاهد و معتدل در راستای اهداف نظام اسلامی بود.

حجت الاسلام روحانی ادامه داد:‌ ایشان از فرهیختگان جامعه روحانیت و از مبارزان به ‌نام و از پیشتازان نظام اسلامی بود.

وی با اشاره به رهبری نهضت انقلاب اسلامی در خطه خراسان توسط آیت الله واعظ طبسی در کنار مقام معظم رهبری و شهید هاشمی نژاد بیان کرد: ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر مدیریت تولیت آستان قدس رضوی مسئولیت سنگینی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بر عهده داشت.