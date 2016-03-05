گازهایی که درمعرض خوشید آلاینده می شوند/ کشفی که چنددهه قدمت دارد

محمد رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گازهایی که در معرض نور خورشید تبدیل به ذرات با قطر کم تر از ۲.۵ میکرون می شوند، گفت: دو گاز دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن در مقابل نور خورشید به سولفات و نیترات تبدیل می شوند. این کشف جدیدی نیست و سال ها است که این موضوع مشخص شده است.

وی ادامه داد: این موضوعی قدیمی و طبیعی است و نیاز به کشف جدید در این خصوص نیست زیرا این موضوع چند دهه قدمت دارد.

رستگاری در پاسخ به پرسشی در خصوص سهم این دو گاز از تولید آلاینده های کمتر از ۲.۵ میکرون چه میزان است، گفت: این موضوع نیاز به مطالعات دقیق دارد و نمی توان به راحتی در این خصوص عددی را اعلام کرد.

هفته گذشته، شهردار تهران در مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک از یک تغییر و تحول در فرآیند تولید مخرب‌ترین ذرات آلاینده (ذرات با قطر ۲.۵میکرون) خبر داد. مجموعه ذرات آلاینده هوا در تهران در ۶ گروه گازی شامل منوکسید کربن، ازن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق کمتر از میکرون ذرات ۱۰، کمتر از ۲.۵ میکرون است که از بین آنها ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون اصلی‌ترین عامل آلودگی هوای تهران است و قابلیت رسوخ به بافت خونی بدن را دارند. این ذرات آسیب رسان‌ترین آلاینده برای سلامت شهروندان محسوب می‌شود.

شهردار تهران در این همایش توضیح داد: در همین پایش‌ها و پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر مشکل ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون، بخشی از گازهای تولیدی نیز در مقابل نور خورشید به ذرات معلق تبدیل می‌شوند که باید برای این موضوع برنامه دقیق داشت و بعد هم اثربخشی و بازخوردگیری انجام شود تا بتوان این چرخه را تکمیل کرد.