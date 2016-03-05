توهین وزیرکشور بحرین به پیروان اهل بیت(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از العالم، راشد بن عبدالله آل خلیفه در نشست وزرای کشورهای عربی در تونس گفت که جامعه خودمان را از هر اعتقاد مذهبیِ بدعتی حفظ خواهیم کرد.

سلفی های سعودی، مذهب شیعه را بدعت می خوانند. از ٥ سال پیش یعنی زمان ورود نیروهای اشغالگر سعودی به بحرین برای سرکوب انتفاضه مردمی این کشور، حکومت بحرین روش حکام سعودی را در برخورد با اکثریت پیروان اهل بیت (ع) در پیش گرفته و محدودیت های شدید دینی را برای آنها وضع و ٤٠ مسجد و حسینیه شیعیان این کشور را تخریب کرده است.

بحرین از ١٤ فوریه سال ٢٠١١ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

این درخواست ها با سرکوبگری حکومت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. حکومت بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.

نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به حکومت بحرین کمک می کنند.

در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.

حکومت بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراض ها شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.

با وجود همه این اقدام ها، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.