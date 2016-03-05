تخصیص اعتبارات ویژه برای گسترش طرح غربالگری شنوایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در همایش شکرانه سلامت شنوایی که صبح امروز برگزار شد، گفت: اقداماتی مانند غربالگری، شنوایی و بینایی و تشخیص به موقع نقصی که می تواند در آینده منجر به معلولیت شود، از برنامه های مهمی است که سازمان بهزیستی نسبت به اجرای آن اقدام کرده است.

وی از اولویت بندی کردن بودجه دستگاه ها خبر داد و افزود: باید بتوانیم با منابع محدود اعتبارات دستگاه ها را اولویت بندی و تخصیص دهیم و پیش بینی ما برای سال جاری، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، نفت، سهام، اوراق مشارکت و... است که این مبلغ با توجه به ریسک و شرایط کشورها قابل تغییر است و نمی توان به همه آن دست پیدا کرد.

به گفته نوبخت، قانون به ما این اجازه را داده که اعتبارات برخی دستگاه ها را کم و به برخی دستگاه های دیگر حتی تا ۱۱۰ درصد اعتبار تخصیص دهیم و بر همین اساس اعتبار دستگاه حمایتی مانند بهزیستی را نیز می توان افزایش داد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از اختصاص اعتباری ویژه برای گسترش طرح غربالگری شنوایی خبر داد و اظهار کرد: تا پایان امسال و همچنین در سال ۹۵ تعهد می کنیم که در راستای پوشش گسترده طرح غربالگری شنوایی و تامین اعتبار آن اقدام کنیم.