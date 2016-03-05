تقدیر از ائمه جماعات فعال در حوزه « طرح نهضت قرآنی در مساجد»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه تخصصی مسجد، حجت الاسلام سعید کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد از برگزاری اجلاس تقدیر از ائمه جماعات برگزار کننده «طرح نهضت قرآنی در مساجد» در ٢٠ اسفند ماه خبر داد و گفت: بیش از ٤٠٠ مسجد در حال حاضر برگزار کننده کرسی های تلاوت قرآن، ٥٠٠ مسجد برگزار کننده کرسی های تفسیر قرآن و نیز ١٥٠٠ مسجد تفسیر موضوعی قرآن کریم را در حال حاضر برگزار می کنند. به همین جهت بنا است از ائمه جماعات برتر و فعال در این زمینه طی همایشی تقدیر به عمل آید.

وی اعلام سیاست ها و برنامه های سال آینده در زمینه نهضت قرآنی را از دیگر برنامه هایی دانست که در این اجلاس مورد توجه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به کتبی که در حوزه قرآن با هدف تامین نیاز محافل قرآنی و پژوهشی تالیف شده است، گفت: کتاب های «مسجد در قرآن» و «مسجد در روایات و احادیث» با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و دارالحدیث منتشر شده است و بنا است این کتاب ها در این اجلاس رونمایی شوند زیرا که بسیاری از حوزویان و جامعه پژوهشی به این کتاب ها نیازمند هستند.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح نهضت قرآنی در مساجد ادامه داد: این طرح با هدف گسترش کمی و کیفی فعالیت های قرآنی مساجد و بستر سازی برای انس و ارتباط بیشتر نمازگزاران با قرآن کریم در مساجد سراسر استان تهران در چند مرحله اجرا می شود.

حجت‌الاسلام کرمی گفت: برای تأثیرگذاری امور قرآنی بر مخاطبان باید به تمامی ابعاد فعالیت‌های قرآنی توجه کرد به همین جهت این طرح در سه حوزه «حفظ»، «تفسیر و مفاهیم» و «تلاوت» قرآن کریم پیش‌بینی شده است یعنی ما با اجرای این طرح سعی داریم از نگاه تک‌بعدی به فعالیت‌های قرآنی بپرهیزیم و به این سه حوزه توجه جدی کنیم. از طرفی طرح نهضت قرآنی سعی در پررنگ کردن جایگاه قرآن و فعالیت های قرآنی در مسجد دارد و به تمام ابعاد قرآن از جمله تفسیر، حفظ، قرائت، تلاوت و مفاهیم می پردازد.

وی با بیان اینکه هدف ما ارتقای فضای قرآنی مساجد است، به لزوم توسعه برنامه‌های قرآنی در مساجد اشاره کرد و گفت: مساجد مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگ‌سازی هستند بر همین اساس ما اقدام به برپایی طرح نهضت قرآنی کردیم تا از این طریق در ترویج فرهنگ قرآنی مساجد گامی مؤثر برداشته باشیم.