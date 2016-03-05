«عزیز» عزیزم در نبودنت به امید دامن خواهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، چاوش هنرآموز فرزند عزیز هنرآموز بازیگر قدیمی تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در سالگرد درگذشت پدرش نامه ای به وی نوشته است.

در متن نامه چاوش هنرآموز آمده است:

«بابا سلام

امیدوارم خوب باشی. مشکل دنده ات برطرف شد؟ خوب نفس می کشی؟ همه چیز بر وفق مراد است؟

مامان خوب است؟ محکم بغلش کن و ببوسش.

یک سال است که نیستی، که رفته ای. یکسال است صدای پرانرژی ات را نشنیده ام.

بابا امیدوارم از من دلگیر نباشی؛ گفتی از بیمارستان به خانه ات ببرم، نبردم. رفتی ...

در مراسم بسیار دیر رسیدم. یادت می آید؟ می دانی که نمی شد زودتر بیایم.

خیلی ها آمده بودند و قبل از رسیدن من رفته بودند.

خیلی ها هم نیامدند ... احتمالا چون «عزیز سینمای ایران» بُرد رسانه ای نداشته و خب وقتی بُرد رسانه ای نباشد چرا بیایند؟ تو هم که نبودی ...

بابا دلم پُر است و گرفته ...

هیچ وقت فکر نمی کردم اینگونه بروی و چنین شود روزگارم ...

«عزیزِ» عزیزم! امسال، اولین سالِ نبودنت است ...

می خواستم برایت مراسمی بگیرم. حتی به لطف آقای هژیرآزاد، آقای طباطبایی و خانم مقتدی هماهنگی هایش هم انجام شده بود (همین جا از لطف و بزرگواریشان سپاسگزارم)

اما «عزیز» جان ! تصمیم گرفتم به چند دلیل مراسمی برگزار نکنم:

۱ - نبودنت در جمعی که برای تو و بخاطر تو خواهند آمد بسیار جانکاه است. همه می آیند برای تو، و تو نمی آیی ... همیشه همینطور بودی، «خودت» برای «خودت» در اولویت نبودی ... راستی یادم رفته بود، حال خانم اسکویی و آقای فتحی چطور است؟

۲ - هرچه کلنجار می روم نمی توانم بپذیرم شخص نازنینی بیاید و بخواهد از خاطراتت بگوید ... در رثایت بگوید ... در باره «تو» بگوید ...

۳ – دوست دارم به امید، دامن بزنم، آنچه تو می پسندیدی ...

بگویمت، بر مزارت خواهم بود ... بعد از یکسال ... اما مراسم نخواهم گرفت.

عزیزِ سینمای ایران ... عزیزِ هنرآموز ... عزیزِ دل ...!

در نبودت، به امید دامن خواهم زد، به جای تو و هزینه مراسم فقدانت را صرف امید، هرچند اندک، خواهم کرد.

دلتنگت: چاوش»