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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

در پیام تسلیت نماینده ولی‌فقیه در عراق عنوان شد؛

فقدان آیت الله واعظ طبسی ثلمه بزرگی برای کشور است

فقدان آیت الله واعظ طبسی ثلمه بزرگی برای کشور است

مشهد- نماینده ولی‌فقیه در کشور عراق طی پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت الله واعظ طبسی فقدان این عالم ربانی را ثلمه بزرگی برای کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر؛ نماینده مقام معظم رهبری در نجف اشرف با صدور پیامی به مناسبت درگذشت عالم مجاهد آیت‌الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه در خراسان اظهار کرد: رحلت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ عباس طبسی را به محضر رهبر معظم انقلاب و خاندان گرامی آن مرحوم تسلیت عرض می کنم.

آیت الله سید مجتبی حسینی در پیام خود عنوان کرد: شخصیتی که عمری را در خدمت انقلاب و اسلام و مخصوصا در بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) سپری کرد بی گمان فقدان این شخصیت کم نظیر که از یاران امام رضوان الله علیه و از پیشکسوتان انقلاب محسوب می‌شد، ثلمه بزرگی برای کشور است.

نماینده ولی امر مسلمین در نجف اشرف بیان کرد: از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای مصیبت دیدگان صبر و سلوان و اجر بی پایان و دوام عمر پر برکت را قرین مزید توفیقات مسئلت کرده و در حریم مولی الموحدین امیرالمومنین علیه السلام نائب الزیاره و دعاگوی آن وجود ذی‌جود خواهم بود.

کد مطلب 3572774

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