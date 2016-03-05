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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

نعیم قاسم: آل سعود خوش خدمتی خود به اسرائیل را به نمایش گذاشت

نعیم قاسم: آل سعود خوش خدمتی خود به اسرائیل را به نمایش گذاشت

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به درج نام این گروه در لیست گروه های تروریستی اظهار داشت: این اقدام نوعی اعلام شکست رژیم سعودی در مقابله با محور مقاومت بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی به اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس در درج نام حزب الله لبنان در لیست گروه های تروریستی واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط تصریح کرد: رژیم سعودی با اقدام خود در قرار دادن نام حزب الله در لیست گروه های تروریستی در عمل به شکست خود در جبهه نبرد با محور مقاومت اذعان کرد.

این مقام مسئول در حزب الله همچنین با بیان اینکه اقدام رژیم سعودی خوش خدمتی دیگری به رژیم صهیونیستی بود، گفت: سعودی ها در مقابل حزب الله موضعی را اتخاذ کردند که همواره توسط صهیونیست ها اتخاذ شده است.

شیخ نعیم قاسم همچنین اظهار داشت: همین که جامعه جهانی به صورت یکصدا در کنار رژیم صهیونیستی و در مقابل حزب الله لبنان ایستاده، نشان می دهد که مسیر ما درست است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه افزود: سعودی ها عصبانی هستند، زیرا در مخیله آنها هم نمی گنجید که محور مقاومت در عرصه های مختلف بتواند پیروزی ها و دستاوردهای گوناگونی را خلق کند.

کد مطلب 3572782

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