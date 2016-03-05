بهروز ستاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید به انجام برنامههای حمایتی مختلف برای زندانیان و خانوادههای آن ها، متذکر شد: اصلیترین برنامه حمایتی فراهم ساختن زمینه شغلی است تا زندانی آزاد شده بتواند به وضعیت عادی زندگی بازگردد و خانواده خود را حمایت کند.
وی افزود: بر همین اساس تسهیلات کمبهره برای این گروه از زندانیان پرداخت میشود تا بتوانند شغلی آغاز کنند و با کسب توانمندی اقتصادی خود و خانواده خود را حمایت کنند.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به عقد تفاهمنامه با امور زندانها برای اجرای برنامههای مشترک، تصریح کرد: بعد از نهایی شدن این تفاهمنامه فعالیتهای حمایتی از زندانیان و خانوادههای آن ها افزایش خواهد یافت.
به گفته ستاری در حال حاضر در راستای پیشگیری از اعتیاد و مداخله به هنگام برای ترک زندانیان معتاد بهزیستی برنامههای آموزشی و مشاورهای اجرا میکند.
وی افزود: علاوه بر این خانوادههای زندانیان تحت حمایت قرار گرفته و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تا زمان ترخیص سرپرست خانواده از بهزیستی خدمات دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان به برگزاری کارگاههای آموزشی برای زندانیان مرد و زن اشاره و تأکید کرد: کارگاههایی در موضوعات مهارتهای زندگی، جرئت مندی و تابآوری برای زندانیان برگزار میشود.
ستاری به ایجاد مهدکودک در زندان برای کودکان زنان زندانی نیز اشاره کرد و افزود: با این اقدام برخی کودکان در زندان که بلاتکلیف بودند میتوانند از برنامههای آموزشی مهدکودک استفاده کنند.
وی به پرداخت یکسوم شهریه مهدکودک کودکانی که والدین آن ها در زندان هستند تأکید و تصریح کرد: این مهم با هدف حمایت از این کودکان انجام میشود تا بتوانند از آموزشهای مهدکودک برخوردار شوند.
مدیرکل بهزیستی استان متذکر شد: در کل اگر سرپرست خانواده در زندان باشد بهزیستی تا زمان ترخیص خانواده وی را تحت حمایت قرار میدهد.
وی با بیان اینکه حتی حق وکالت معلولان زندانی نیز پرداخت میشود، اضافه کرد: هدف ما ارائه خدمات با هدف کاهش دامنه آسیب به زندانی و خانواده وی است.
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