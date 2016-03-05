سیل ۷۸ میلیارد ریال به خراسان جنوبی خسارت زد

سید ابولحسن میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید در استان طی هفته گذشته، اظهار کرد: از روز دوشنبه تا پنج شنبه هفته گذشته شاهد بارندگی‌های خوبی در بسیاری از نقاط استان بودیم که بارندگی‌ها در شهرستان‌های سربیشه، درمیان، زیرکوه، نهبندان و بیرجند بیشتر از نقاط دیگر استان بود.

وی با بیان اینکه حجم بارندگی‌ها در برخی از نقاط استان بالغ بر ۴۰ میلی متر گزارش شده است، بیان کرد: این موضوع از طرفی سبب خوشحالی مردم استان و از طرفی سبب وارد آمدن خسارات در برخی از نقاط شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از خسارت ۷۸ میلیارد ریالی سیل در استان خبر داد و افزود: بیشترین حجم خسارات به ایل راه‌های عشایری، راه‌های روستایی، مزارع، باغات و بخش‌های کشاورزی بوده است.

میرجلیلی ادامه داد: همچنین بارندگی‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها سبب بروز خسارت به زیرساخت‌های آب در روستا‌ها شده که بیشترین آن مربوط به توزیع و انتقال آب شهری و روستایی و شبکه‌های برق رسانی بوده است.

به گفته وی بیشترین حجم خسارت نیز مربوط به شهرستان‌های نهبندان، سربیشه و درمیان بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر نیز وضعیت عادی در شهرستان‌ها حاکم بوده و راه‌ها و تاسیساتی تخریبی نیز مرمت شده‌اند.

می‌رجلیلی در ارتباط با پیش بینی هوا‌شناسی مربوط به ورود سامانه بارشی جدید به استان گفت: همه نیروهای امدادی و عملیاتی استان در آمادگی کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه با آن مقابله کنند.