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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی:

سیل ۷۸ میلیارد ریال به خراسان جنوبی خسارت زد

سیل ۷۸ میلیارد ریال به خراسان جنوبی خسارت زد

بیرجند- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از خسارت ۷۸ میلیارد ریالی سیل در استان طی هفته گذشته خبر داد.

سید ابولحسن میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید در استان طی هفته گذشته، اظهار کرد: از روز دوشنبه تا پنج شنبه هفته گذشته شاهد بارندگی‌های خوبی در بسیاری از نقاط استان بودیم که بارندگی‌ها در شهرستان‌های سربیشه، درمیان، زیرکوه، نهبندان و بیرجند بیشتر از نقاط دیگر استان بود.

وی با بیان اینکه حجم بارندگی‌ها در برخی از نقاط استان بالغ بر ۴۰ میلی متر گزارش شده است، بیان کرد: این موضوع از طرفی سبب خوشحالی مردم استان و از طرفی سبب وارد آمدن خسارات در برخی از نقاط شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از خسارت ۷۸ میلیارد ریالی سیل در استان خبر داد و افزود: بیشترین حجم خسارات به ایل راه‌های عشایری، راه‌های روستایی، مزارع، باغات و بخش‌های کشاورزی بوده است.

میرجلیلی ادامه داد: همچنین بارندگی‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها سبب بروز خسارت به زیرساخت‌های آب در روستا‌ها شده که بیشترین آن مربوط به توزیع و انتقال آب شهری و روستایی و شبکه‌های برق رسانی بوده است.

به گفته وی بیشترین حجم خسارت نیز مربوط به شهرستان‌های نهبندان، سربیشه و درمیان بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر نیز وضعیت عادی در شهرستان‌ها حاکم بوده و راه‌ها و تاسیساتی تخریبی نیز مرمت شده‌اند.

می‌رجلیلی در ارتباط با پیش بینی هوا‌شناسی مربوط به ورود سامانه بارشی جدید به استان گفت: همه نیروهای امدادی و عملیاتی استان در آمادگی کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه با آن مقابله کنند.

کد مطلب 3572788

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