به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی اظهار کرد: ضایعه رحلت خادم معظم امام رئوف، یار دیرین امام خمینی (ره) و همرزم و همسنگر رهبری، حضرت آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را به محضر حضرت ولیعصر (ارواحنا له الفدا)، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه، روحانیت معظم، بیت معزز ایشان، خدمتگزاران بارگاه منور رضوی و همه علاقمندان آن عالم ربانی تسلیت عرض می کنم.

وی در بخشی از پیام خود اظهار کرد: بی تردید تلاشهای بی وقفه و روحیه خستگی ناپذیر آن عالم مبارز چه در دوران ستمشاهی و شکل گیری نهضت و چه در دوران پس از انقلاب تا به امروز در اذهان ملت شریف ایران بویژه مردم شریف مشهد مقدس باقی خواهد ماند و ذخیره قیامت و حیات اخروی آن فقید سعید خواهد بود.