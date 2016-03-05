مسئولان خراسان جنوبی درگذشت آیت الله طبسی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وجه الله خدمتگزار، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی به این شرح است:

خبر درگذشت آیت الله عباس واعظ طبسی عالم ربانی، روحانی مجاهد، فقیه فرزانه و با بصیرت، بزرگ خدمتگزار آستان علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و نماینده ولی فقیه در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، موجب تاثر و تالم خاطر شد.

آن عالم ربانی که مرید و یاور صدیق امام خمینی «ره» و مقام معظم رهبری بود و عمر پر برکت خود را در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (صلی ا لله علیه و آله)، آرمان های امام راحل و نظام اسلامی ایران سپری کرد، همواره الگویی کامل از مدیریت موفق اسلامی برای ایران خواهد بود.

اینجانبان این ضایعه اسفناک را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری مراجع بزرگوار، حوزه های علمیه، ملت ایران،بویژه مردم ولایتمدار خراسان و بالاخص خراسان جنوبی و بیت معظم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.

از درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید و فاضل وارسته، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت داریم.