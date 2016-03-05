قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان اینکه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای همه شهروندان و مسافران واجب و ضروری است، تأکید کرد: بااین‌وجود در ایام تعطیلات برای رعایت حال مسافران بهتر است تا حد امکان جرایم رانندگی کاهش یابد.

وی افزود: اینکه در بدو ورود مسافر به استان، وی به خاطر برخی تخلفات جریمه شود، مغایر با اصول جذب گردشگر است و بر همین اساس انتظار داریم راهنمایی و رانندگی حتی‌الامکان تذکر را به‌جای جریمه مسافران جایگزین کند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان متذکر شد: این اغماض به معنی نادیده گرفتن تخلفات حادثه‌ساز رانندگی نیست و این وظیفه راهنمایی و رانندگی است که در سطح شهرها و معابر شرایط ایمنی برای تردد مسافران و خودروها فراهم سازد.

وی با بیان اینکه این استان از قطب‌های گردشگری کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: از یک ماه مانده به تعطیلات تمامی دستگاه‌های اجرایی امکانات خود را به کار بسته‌اند تا بتوانیم سفری به یاد ماندنی را برای گردشگران فراهم سازیم.

تقی زاده تصریح کرد: بر همین اساس از تمامی دستگاه‌ها خواسته شده نسبت به ارائه بهینه خدمات اقدام کنند تا امسال با رفع نواقص سال‌های قبل از مسافران نوروزی استقبال شود.

وی تأکید کرد: در ستاد اجرایی خدمات سفر بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی عضویت دارند که هر یک به فراخور وظایف خود از ۲۷ اسفندماه خدمات استقبال از مسافران را آغاز خواهند کرد.