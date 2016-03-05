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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

معاون گردشگری میراث فرهنگی اردبیل خواستار شد؛

راهنمایی‌ورانندگی اردبیل تذکر را جایگزین جریمه مسافران نوروزی کند

راهنمایی‌ورانندگی اردبیل تذکر را جایگزین جریمه مسافران نوروزی کند

اردبیل – معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: انتظار می‌رود راهنمایی و رانندگی این استان تذکر را جایگزین جریمه مسافران نوروزی کند.

قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان اینکه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای همه شهروندان و مسافران واجب و ضروری است، تأکید کرد: بااین‌وجود در ایام تعطیلات برای رعایت حال مسافران بهتر است تا حد امکان جرایم رانندگی کاهش یابد.

وی افزود: اینکه در بدو ورود مسافر به استان، وی به خاطر برخی تخلفات جریمه شود، مغایر با اصول جذب گردشگر است و بر همین اساس انتظار داریم راهنمایی و رانندگی حتی‌الامکان تذکر را به‌جای جریمه مسافران جایگزین کند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان متذکر شد: این اغماض به معنی نادیده گرفتن تخلفات حادثه‌ساز رانندگی نیست و این وظیفه راهنمایی و رانندگی است که در سطح شهرها و معابر شرایط ایمنی برای تردد مسافران و خودروها فراهم سازد.

وی با بیان اینکه این استان از قطب‌های گردشگری کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: از یک ماه مانده به تعطیلات تمامی دستگاه‌های اجرایی امکانات خود را به کار بسته‌اند تا بتوانیم سفری به یاد ماندنی را برای گردشگران فراهم سازیم.

تقی زاده تصریح کرد: بر همین اساس از تمامی دستگاه‌ها خواسته شده نسبت به ارائه بهینه خدمات اقدام کنند تا امسال با رفع نواقص سال‌های قبل از مسافران نوروزی استقبال شود.

وی تأکید کرد: در ستاد اجرایی خدمات سفر بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی عضویت دارند که هر یک به فراخور وظایف خود از ۲۷ اسفندماه خدمات استقبال از مسافران را آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 3572804
محمد میرزایی ناطق

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