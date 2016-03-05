آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز تعزیرات حکومتی در همدان

علیرضا حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۵ با همکاری سایر دستگاه‌ها در استان همدان افزود: این طرح بر اساس سیاست‌های سازمان تعزیرات حکومتی و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با شروع خریدهای نوروزی شهروندان و لزوم پیشگیری از بروز هر گونه تخلف احتمالی توسط عوامل سودجو و فرصت طلب در استان اجرا می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان یادآور شد: طرح نظارتی ویژه نوروز تعزیرات حکومتی همانند سالهای گذشته با همکاری و هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف و سایردستگاه‌های مرتبط صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: تمهیدات لازم برای برگزاری این طرح با تشکیل گشت‌های مشترک سیار به منظور بازرسی از واحدهای صنفی سراسر استان همدان در دستور کار خواهد بود.

وی ادامه داد: این طرح نظارتی که از ۱۶ اسفند ماه آغاز و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد شامل نظارت ویژه بر اصناف و برخورد فوری با هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت می‌شود.

حسن‌پور عنوان کرد: امسال با تدابیر اتخاذ شده برای رفاه حال مسافران نوروزی کشیکهای ویژه نوروزی در بعد ازظهر روزهای کاری و صبح روزهای تعطیل در تعزیرات حکومتی مستقر و روسای شعب ویژه به پرونده‌های صنفی خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر این برای رفاه حال شهروندان یکی از شعب مرکز استان و تمام شعب شهرستان‌های تابعه نیز برای رسیدگی فوری به شکایات حضوری مردمی اختصاص یافته است و هموطنان می‌توانند از طریق تحویل شکایات کتبی به شعب مزبور، شماره پیامک ۳۰۰۰۹۶۵۱ تعزیرات حکومتی، تلفن ۳۲۵۲۴۴۸۴ تعزیرات حکومتی همدان (مرکزاستان) و یا از طریق شماره تلفن ۱۲۴بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایات خود را اعلام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در بخش دیگری از سخنانش گفت: به دنبال اعلام شکایت یکی ازشهروندان در سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ در خصوص اخذ وجه اضافه توسط پارکینگ یکی ازمجتمع‌های توریستی کبودراهنگ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

وی افزود: این واحد توسط شعبه هیئت بدوی تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم و پس از وصول به خزانه دولت واریز شد.