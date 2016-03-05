اماکن تاریخی و گردشگری فارس برای نوروز آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، مهدی نجفی در این رابطه گفت: ساماندهی فضای سبز، نور پردازی و مرمت های اضطراری بناهای مجموعه تاریخی و فرهنگی حافظیه، موزه پارس، ارگ کریم خانی و مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدی در حال انجام است.

به گفته وی، توسعه خدمات رفاهی و بهداشتی، افزایش کیوسک های بلیط فروشی برای کاهش مدت انتظار مسافران نوروزی، پیش بینی نمایشگاه عکس و همچنین استفاده از توان بخش خصوصی برای ارائه آثار فرهنگی و تاریخی استان در نوروز در ارگ کریم خان و خانه زینت الملک از دیگر برنامه های پیش بینی شده در جهت آماده سازی و بهسازی است.

سرپرست اداره موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی استان فارس افزود: تغییر دکوراسیون و ارائه آثار موزه ها ، چاپ بنر و بروشور مشترک موزه های استان فارس ، تهیه پیش نویس اساسنامه شورای راهبردی موزه های استان فارس و پی گیری و تشکیل کمیته مدیریت بحران موزه و اماکن تاریخی استان نیز در دست اقدام است.