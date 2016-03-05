شیعهء اندونزی معتدل است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اهل بیت­ اندونزی معتقد است: با اینکه شیعه همچنان مورد حمله فتنه ها و تهمت های نادرست قرار گرفته است، به برکت صبر و شکیبایی و استقامت در دعوت به اخوت اسلامی، کم کم شیعه در اندونزی مورد قبول مردم قرار گرفته است.

برگزاری نشست هایی علمی و برادرانه همانند آنچه که موسسه معارف در اداره مرکزی سازمان محمدیه انجام داده است، تمام فتنه ها را رد کرده و سوء تفاهم ها را بر طرف نموده است. در نشست و رونمایی از جورنال معارف با عنوان «شیعه، فرقه گرایی و ژئوپولیتیک» دکتر عمر شهاب به عنوان یکی از سخنرانان در این نشست به تمام شبهات و فتنه ها علیه شیعه پاسخ داد.

دکتر عمر شهاب خاطر نشان کرد که شیعه در اندونزی جامعه ای جدید نیست. سال هاست که شیعه یک عضو جدا ناپذیر در خاک نوسانتارا شده است. وی گقت: «وجودشیعه در اندونزی به تازگی نیست، شیعه در اندونزی بعد انقلاب اسلامی ایران به وجود نیامده است، بلکه خیلی وقت قبل از آن. حتی اولین بار شیعیان بودند که اسلام را به نوسانتارا آورده اند.»

دکتر عمر شهاب بیان نمود: بطور کلی شیعه به سه قسمت تقسیم می شود. او گقت: «شیعه به 3 قسمت تقسیم می شود: اول، شیعه معتدل مانند شیعیان ایران و لبنان، آنها دیگر حرف از خلافت نمی زنند بلکه بیشتر به اخوه اسلامی و مبارزه با صهیونیست توجه می کنند. دوم، شیعه سنتی که آنها به سیاست و امور حکومتی توجه نمی کنند. و سوم، شیعه بی تسامح که خود جامعه شیعه آنها را شیعه­ء تکفیری می نامند.»

از نظر دکتر عمر شهاب تمام شیعیان در دنیا و اندونزی شیعیانی معتدل هستند. وی اظهار داشت: شیعه در اندونزی اکثرا معتدلند. تنها یک یا دو نفر از آنها افراطی و تکفیری هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه شیعیان اندونزی از نظر سیاسی پانچاسیلا-گرا هستند، تأکید کرد: در بین شیعیان اندونزی تفاهمی غیر مکتوب وجود دارد که پانچاسیلا را اساس سیاسیت های خود قرار بدهند. این امر براحتی در بحث و گفتگو ها، نشست ها، مجالس و حتی در رسانه های اجتماعی شیعیان قابل مشاهده است.»

دکتر عمر شهاب امیدوار است که چنین نشست هایی در آینده بیشتر برگزار گردد تا بتوان به فتنه ها و شایعات دروغین در خصوص شیعه جواب داد و همچنین باعث ایجاد اخوت اسلامی هرچه تنگتر بین مسلمانان اندونزی گردد.