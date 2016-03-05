به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، همزمان با شروع هفته منابع طبیعی ۲۰۰ اصله نهال توسط هنرمندان و اهالی روزنامه‌نگاری و رسانه به همت فرهنگسرای ارسباران و با مشارکت مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری و سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران غرص می‌شود.

این مراسم بهانه‌ای شد تا هنرمندان رشته‌های مختلف هنری و اهالی رسانه با همدلی و مشارکت جمعی با کاشت درخت به نفس کشیدن شهر کمک کنند. مهربانی با طبیعت، درختان و آشتی با شهر اهداف این آیین تعیین شدهخ است.

بنابراین گزارش، نهال های کاشته شده به نام هنرمندانی که نهال را می کارند ثبت و به عنوان شناسنامه درخت، نصب می شود.

ثبت دلنوشته‌ها و سخنان هریک از هنرمندان و پیشکسوتان به شوق سهیم شدن درآیین پربرکت درختکاری بخش دیگری از دومین آیین «سرآهنگان هنر و رسانه» است که با عنوان «یک درخت، هزاران خاطره» سه شنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۰ در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.