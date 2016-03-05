جزئیات درگیری میان ۲ شرور در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن اعلام خبری مبنی بر درگیری میان ۲ شرور در محدوده شمال شهر تهران، جزییات این خبر را تشریح کرد.

بنابراین گزارش، شب گذشته در محدوده شمال تهران ۲ تن از اراذل و اوباش سابقه دار تهران با یکدیگر درگیر شده که این نزاع منجر به چاقوکشی و مجروح شدن یکی از آن ها می شود که متعاقبا به بیمارستان منتقل می گردد.

در ادامه ضارب اصلی که از محل گریخته بود، به اتفاق یکی از همدستانش به بیمارستان محل بستری فرد مجروح رفته و ضمن ایجاد درگیری با کادر بیمارستان مجددا اقدام به ضرب و جرح طرف مقابل خود در درگیری می کند و متعاقبا از محل می گریزد.

پس از گزارش موضوع به پلیس، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی پایتخت ماموریت یافتند افراد مذکور را دستگیر نمایند که در همان ساعات اولیه همدست ضارب که در متواری ساختن عامل اصلی نقش داشته است را دستگیر می کنند.

شایان ذکر است، عامل اصلی این درگیری که متواری است، شناسایی شده و در حال حاضر تحت تعقیب پلیس پایتخت است که در این خصوص اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.