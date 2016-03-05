سقوط قیمت گاز در بازار ترمز پاره کرد/ گاز بدون مشتری ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ثبات قیمتی در بازار نفت خام حکم‌فرما شده اما سقوط آزاد قیمت‌ها در بازارهای منطقه‌ای گاز طبیعی و LNG ادامه دارد به طوری که تحلیلگران بازار اعتقاد دارند که هم اکنون بازار گاز ترمز پاره کرده است.

بر این اساس تقاضای ضعیف، افزایش عرضه محموله‌های جدید LNG، تضعیف اقتصاد کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی و کاهش تقاضای گازی این کشورها، از سرگیری فعالیت راکتورهای هسته‌ای در نیروگاه‌های ژاپن، ادامه تقاضای بالا برای مصرف ذغالسنگ و پایین ماندن قیمت نفت از مهمترین دلایل کاهش شدید قیمت گاز به شمار می‌رود.

متوسط واردات گاز طبیعی توسط ژاپن و کره جنوبی از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون به ترتیب ۴ و ۱۶ درصد کاهش یافته، ضمن آنکه احتمال آغاز صادرات LNG آمریکا به اروپا کماکان بر بازار این حامل انرژی سایه انداخته است.

در این بین بسیاری از معمله گران بازار انتظار کاهش بیشتر قیمت هر یک میلیون بی. تی. یو گاز طبیعی به کمتر از چهار دلار را دارند که این روند حتی موجب شده که روزها بازار گاز به بازاری بدون مشتری تبدیل شود.

مطابق با گزارش مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران، قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شمال شرقی آسیا در هفته منتهی به ٢٢ فوریه (دوشنبه، سوم اسفندماه) برای تحویل چهار تا هشت هفته‌ای با ٤٥ سنت کاهش به چهار دلار و ٥٠ سنت برای هر میلیون بی تی یو رسید.

این در حالی است که پیش بینی تقاضای ضعیف در فصل بهار و افزایش مازاد عرضه در بازار عوامل اصلی کاهش قیمت تک محموله‌های LNG در بازار جنوب شرق آسیا بوده است، پیش بینی می‌شود روند کاهش قیمت تک محموله در بازار آسیا ادامه یابد.

از ابتدای ژانویه سال ٢٠١٦ میلادی تاکنون متوسط قیمت محموله‌های LNG در بازار آسیا به ازای هر میلیون بی. تی. یو پنج دلار و ٦٠ سنت بوده است و انتظار می رود متوسط قیمت تک محموله‌ها در بازار آُسیا در سال ٢٠١٦، در حدود پنج دلار به ازای هر میلیون بی. تی. یو قرار گیرد.

از سوی دیگر، تک محموله گازطبیعی در بازار جنوب غربی اروپا چهار دلار و ٣٠ سنت برای هر یک میلیون بی تی یو معامله شد که نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند.

در بازار NBP انگلستان قیمت هر یک میلیون بی. تی. یو گاز یک سنت کاهش یافت و چهار دلار و ٢٨ سنت معامله شد. این در حالی است که قیمت گاز در بازار هنری هاب آمریکا نیز در هفته مورد بررسی به یک دلار و ٨٠ سنت برای هر یک میلیون بی تی یو رسید که نسبت به هفته گذشته، ٢٧ سنت کاهش یافت.

قیمت نت بک فروشندگان خاورمیانه نسبت به جنوب غرب اروپا به ازای هر میلیون بی تی یو یک دلار و ١٠سنت بالاتر و قیمت نت بک انگلیس و بلژیک یک دلار و ٢٥ سنت پایین تر از آسیا قرار گرفت.