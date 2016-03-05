خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مسعود بُربُر: شهرستان زیراب سوادکوه را پیشتر به جنگل‌های زیبا و کوه‌های بلندش می‌شناختند اما اکنون چند ماهی هست که نام این شهرستان با ساختمان ۴ طبقه‌ای گره خورده که سیل آن را به کام خود کشید و ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه بارها و بارها دست به دست شد.

اغلب کارشناسان دلیل خسارات وارده آمده در سیلاب را عدم رعایت حریم رودخانه دانسته و علت بروز خود سیلاب را جنگل‌تراشی‌های گسترده‌ای عنوان کردند که باعث می‌شد سپر طبیعی منطقه در برابر سیلاب‌های ویرانگر از میان رفته باشد.

با وجود این جنگل‌های همین منطقه که باید درس عبرتی برای همه نقاط کشور می‌بود همچنان با عملیات راه‌سازی و جنگل‌تراشی دست و پنجه نرم می‌کنند.

راه‌سازی در جنگل‌های زیرآب مجوز دارد

مدیرکل محیط زیست استان مازندران از صدور مجوز برای راه‌سازی در جنگل‌های هفت تن شیرگاه تا زیرآب خبر می‌دهد.

ناصر مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از حدود چهار سال پیش مجوز ارزیابی زیست محیطی برای احداث این جاده صادر شده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این پروژه اثرات مخرب زیست‌محیطی دارد یا نه می‌گوید: حتماً هرگونه عملیات عمرانی در جنگل آثار سوء دارد اما اینکه پروژه تاییدیه ارزیابی زیست محیطی را دریافت کرده است به معنای آن است که اثرات زیست‌محیطی پروژه در محدوده مجاز و قابل قبول بوده است.

مهردادی با اعلام اینکه جنگل‌هایی که جاده از آن عبور می‌کند، حفاظت شده نیستند، می‌گوید: اداره کل محیط زیست مازندران نظارت کامل خواهد داشت تا آسیب‌های زیست محیطی عملیات راه‌سازی در بهترین جنگل‌های هیرکانی مازندران به حداقل ممکن برسد.

توسعه نباید به هر قیمتی صورت بگیرد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز با تأیید اینکه عملیات راه‌سازی در منطقه در حال انجام است این منطقه را بهترین جنگل‌های استان عنوان می‌کند و می‌گوید: در بهترین جنگل‌های استان، از هفت‌تن شیرگاه تا زیراب راه سازی می‌شود.

ستار بابایی کفاکی، تأکید می‌کند که این اداره کل با راهسازی و توسعه مخالف نیست اما نباید توسعه به هر قیمتی صورت گیرد.

بابایی با اعلام اینکه متوسط بارنگی در مازندران ۷۵۰ میلی متر و بسیار بیشتر از میانگین بارندگی کشور است، می‌گوید: اگر پوشش گیاهی نباشد فرصت به روان آب‌ها داده می‌شود و مشکلات عدیده‌ای همچون پر شدن سدها بوجود می‌آید و سیل‌های ویرانگر به وقوع می‌پیوندد.

به گفته وی استان مازندران به دلیل وجود کوه البرز، دریا و شیب زیاد، شاهد بارش‌هایی است که بر اثر آن سالانه ۱۵/۵ تن در هکتار فرسایش خاک و ۵/۵ تن رسوب در هکتار در سطح استان ایجاد می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با تأکید بر ارزش خاص جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور، بی‌مدیریتی، افزایش جمعیت و تغییرات جوی را تهدیدات اصلی جنگل عنوان می‌کند و می‌گوید: همچنین توسعه عمرانی در از میان رفتن جنگل‌ها مقصر است. در این زمینه دولت‌ها مقصر هستند. راه سازی نباید به هر قیمتی صورت گیرد و طبق قانون باید خسارت پرداخت شود.

این نخستین باری نیست که محیط زیست کشور با پروژه‌های مخربی دست و پنجه نرم می‌کند که سازمان محیط زیست به دلیل صدور مجوز در سال‌های گذشته توانایی مقابله قانونی با آن را ندارد. اکنون باید دید این سازمان در منطقه‌ای که از تخریب‌های گسترده بر اثر سیلاب در آن هنوز یک سال نگذشته از جنگل‌تراشی ممانعت خواهد کرد یا بار دیگر به دلیل محدودیت‌های قانونی و مجوزهای از پیش صادر شده به تهدید جان و مال شهروندان مازندرانی تن خواهد داد.