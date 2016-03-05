به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم جعفری پیش از ظهر امروز شنبه به مناسبت فرارسیدن ۱۸ اسفند سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در نشستی با خبرنگاران استان در سنندج گفت: ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با محوریت توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در کشور و مقابله با تهاجم فرهنگی و احیای مساجد براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۲ ایجاد شد.

وی عنوان کرد: براساس مصوبه مذکور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی در ۲۵ درصد مساجد شهری و روستاهای بالای یک هزار نفر جمعیت اقدام به احداث کانون های مساجد کند.

وی به محورهای فعالیت دبیرخانه کانونی های مساجد اشاره کرد و افزود: تمرکززدایی، توجه به خرده فرهنگ‌ها و قومیت ها و مذاهب، توجه به جمعیت زنان، کارآمدسازی و ارتقای کارآیی فعالیت های کانون و افزایش جاذبه های مساجد مبتنی برمبانی اسلام و گفتمان سازی انقلاب اسلامی با استفاده از ظرفیت مساجد از جمله مهمترین محورهای فعالیت های کانون های مساجد است.

دبیرهیات نظارت برکانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کردستان ادامه داد: بصیرت افزایی، اقتصاد مقاومتی، امربه معروف و نهی از منکر، کارآفرینی فرهنگی، خانواده و جمعیت از ماموریت های اصلی و راهبردی دبیرخانه کانونی های مساجد است.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به اینکه تعداد کانون های مساجد استان تا پایان سال ۹۳، ۴۱۳ کانون بوده است، گفت: طبق برنامه پنجم توسعه در سال جاری باید ۹۳ کانون دیگر در استان تاسیس شود که تاکنون ۸۰ درصد آن محقق شده است.

وی ادامه داد: درصدد هستیم تا پایان امسال تعداد کانون مساجدی هم که مانده ایجاد کنیم تا شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی این برنامه در حوزه کانون های مساجد در استان باشیم.

وی به فعالیت های انجام شده کانون های مساجد استان در سال جاری اشاره کرد و اظهارداشت: ساماندهی اطلاعات کانون ها و مراکز تلاوت نور، توسعه کمی و کیفی فعالیت های آموزش تخصصی کانون های فرهنگی هنری مساجد تخصصی و رتبه بندی و درجه بندی کانون ها از جمله اقدامات انجام شده در سال جاری است.

دبیرهیات نظارت برکانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کردستان افزود: توجه به گفتمان اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت کانون ها برای گفتمان سازی این موضوع، توانمندسازی و ایجاد فضای رقابتی برای رشد و ارتقای کیفی کانون‌ها و پیاده سازی آمایش سرزمینی کانون ها و توسعه متوازن و متعادل کانون ها با پراکندگی جغرافیایی از دیگر اقدامات انجام شده است.