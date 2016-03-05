رقابت های کاراته لیگ نونهالان و نوجوانان استان قزوین آغاز شد

حمید رضا داوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته نخست رقابت های رده سنی نونهالان تیم های تات کای دانسفهان، ضیاء فارس، دانسفهان ب، روغن موتور ترن، پاس و ناصر آباد برابر حریفان به برتری دست یافتند.

دبیر هیئت کاراته استان قزوین تصریح کرد: در مسابقات نوجوانان ستارگان قزوین، میثاق البرز موفق به شکست حریفان شدند.

این رقابت ها با شرکت ۱۰ تیم در دو رده سنی بصورت هفته ای و متمرکز در خانه کاراته مجموعه ورزشی غدیر قزوین برگزار می شود.

درخشش رزمی کاران استان در رقابت های هاپکیدو قهرمانی کشور

در این رقابت ها تیم منتخب شهرستان البرز در بخش مردان با کسب سه عنوان اولی، ۲ مقام نایب قهرمانی و سه عنوان سومی قهرمان کشور شد.

تیم بانوان استان هم در این رقابت ها بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

این رقابت ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهر شیراز برگزار شد.

رقابت های کیک بوکسینک باشگاه های استان برگزار شد

در این رقابت ها تیم های تاکستان، المپیا محمدیه و شهید عزیزی اول تا سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت نزدیک به ۱۰۰ رزمی کار در شهر تاکستان برگزار شد.

ریرا پلی آف را با باخت شروع کرد

در آغاز مرحله پلی آف رقابت های بسکتبال لیگ یک کشور، تیم بسکتبال ریرا قزوین در مصاف با تیم شهرداری دزفول شکست خورد.

در این بازی تیم ریرا در دیداری نزدیک با نتیجه ۹۳-۸۰ شکست خورد.

بازی برگشت دور تیم روز سه شنبه از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

تیم ریرا با عنوان هفتم رقابت های گروهی لیگ یک را با عنوان هفتمی به پایان برد.

دعوت دو بسکتبالیست استان به اردوی تیم ملی جوانان

دبیر هیئت بسکتبال استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محمد حسین لشگری و سید میثم حسینی از قزوین به اردوی تیم ملی ب جوانان ۲۰۱۶ دعوت شدند.

حمیدی افزود: این اردو از فردا به مدت ۳ روز در تهران برگزار می شود و بازیکنانی که مورد تایید کادر فنی قرار بگیرند به جمع تیم ملی اصلی اضافه می شود.

وی خاطر نشان کرد : امیر رضا شه روش از قزوین در اردوی تیم ملی جوانان شرکت دارد.

اردوی تیم ملی ب جوانان در تالار مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.