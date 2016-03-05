۲۵ درصد از ظرفیت ورزشگاه به تماشاگران تراکتورسازی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در رابطه با جلسه هماهنگی دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی گفت: امروز ما دو جلسه مهم را داشتیم، جلسه اول مربوط به جلسه هماهنگی دیدار تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس بود و طبق توافقات قرار شد که ۲۵ درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی به هواداران تراکتور اختصاص بیابد زیرا تراکتور در بازی رفت و برابر پرسپولیس که در تبریز برگزار شد نیز به ما کمک کرد تا هواداران پرسپولیس مشکلی برای حضور در ورزشگاه نداشته باشند این بار هم ما با باشگاه پرسپولیس عوامل اجرایی این مسابقه هماهنگی های لازم را انجام داده ایم تا بتوانند به اندازه ظرفیت همان ۲۵ درصد در ورزشگاه حضور پیدا کنند و خواهش ما این است که بیشتر از آن به ورزشگاه نیایند.

وی افزود: رئیس امنیتی یوفا هم امروز مهمان ویژه ما بود و جلسه ای با او برگزار کردیم قرار است که او فردا هم در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کند که جو بازی را از نزدیک ببینند زیرا عربستانی ها ادعای ناجوانمردانه ای کردند. ایشان فردا بازی را تماشا می کنند تا با جو ورزشگاه های ما آشنا شوند زیرا فردا یکی از بازی های حساس لیگ را شاهد هستیم.

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران درخصوص رایگان شدن بازی فردا گفت: هر دو تیم استقلال و پرسپولیس سه بازی خانگی و دربی را در این فصل پیش رو دارند و ما کم کم به این سمت می رویم که هواداران با راحتی بیشتری بتوانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند و قیمت بلیت ها رو به کاهش رود.

مهدی تاج در رابطه با اینکه رضا حسنی خو اعلام کرده بود که ۳۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه در اختیار تراکتوری ها قرار دارد گفت: طبق توافقات انجام شده ۲۵ درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی در اختیار تراکتوری ها قرار خواهد گرفت و ممکن است که تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی در رابطه با قانون سقف قراردادها نیز تصریح کرد: به هیچ وجه امکان ندارد که این قانون بازگردد و اصلا چنین صحبت هایی مطرح نشده است.

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در رابطه با تغییرات مکرر روی نیمکت های لیگ برتری گفت: سازمان لیگ نمی تواند در این رابطه نظر بدهد و هیات مدیره خود باشگاه ها در این باره تصمیم گیرنده هستند.