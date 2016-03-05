به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌ «شعبده‌ شوم» با محوریت بررسی و تحلیل عرفان‌های کاذب و جنبش‌های فکری نوظهور، بعد از ظهر ۱۴ اسفندماه سال جاری از شبکه‌ رادیویی گفت‌وگو پخش شد.

در این برنامه‌ رادیویی حجت‌الاسلام حسین عرب با اشاره این که جنبش‌های عصر جدید در چارچوب یک دین سنتی نمی‌گنجد، گفت: این جنبش‌های دینی جدید در برخی مواقع ممکن است آموزه هایی را از ادیان الهی اقتباس کرده و با تقلیل و فروکاهش در اصل مطلب، معنای این آموزه‌ ها را به اهداف خود نزدیک سازند.

وی با بیان این که تفکر نوین و آموزه‌های ناشی از آن موضوعی چند بُعدی و میان رشته‌ای است، اظهار داشت: یکی از ابعاد پر رنگ این تفکر مسائل معنوی و عرفانی است که به عنوان یک مسلک معنویِ شبه عرفانی به عموم معرفی می شود.

این پژوهشگر مسائل عرفانی در خصوص مساله قانون جذب در تفکر نوین، عنوان کرد: قانون جذب یکی از آموزه های جدید تفکر نوین است که از جهات مختلف می توان آن را بررسی کرد، در واقع خاستگاه اصلی این قانون این است که اتفاقات پیش رو، بر اساس تفکر انسان در آن مورد شکل می گیرد.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: شالوده‌ اصلی قانون جذب اولین بار در سال ۱۹۰۶ میلادی در کتابی به نام «قانون جذب در دنیای فکر» مطرح شد و بعد از آن، در دوران جدید و جامعه ما از طریق کتاب «راز» ترویج پیدا کرد که طبق آمار جهانی این کتاب جزو پرفروش کتب دنیا به شمار می آید؛ این کتاب سعی در ترسیم اهداف انسانی در ذهن انسان را برای رسیدن به آن دارد.

حجت‌الاسلام حسین عرب در ادامه در خصوص تاریخچه‌ قانون جذب در دنیا خاطر نشان کرد: علاوه بر کتاب «قانون جذب در دنیای فکر»، ناپلئون هیل با نشر کتابی به نام «فکر کنید و ثروتمند شوید» قانون جذب را در دنیا به شهرت می رساند به طوری که در دهه‌ی ۳۰ قرن بیستم این کتاب با آمار بیست ملیونی به فروش می‌رسد.

این عضو موسسه بهداشت معنوی با اشاره به تبعات سیاسی و اجتماعی قانون جذب، اظهار داشت: در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم میلادی همواره شاهد ورود افراد سیاسی و نظامی به این جریان های فکری بوده‌ایم که با استفاده از این قانون، کار خود را به این سمت سوق می دهند.

در بخش دیگر این برنامه حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی‌کیا با بیان این که تمام ادعاهای یک جنبش خاص همواره نمی‌تواند باطل و غیر واقعی باشد، گفت: همواره در نقد یک تفکر و یک جریان باید منظومه‌ فکری و اهداف و جهت‌گیری‌های کلیِ آن جنبش را در نظر گرفت. ارزیابی درست و صحیح زمانی شکل می گیرد که تمام جنبه‌های یک جریان سنجیده شود.

وی با اشاره به جنبه های معنوی و عرفانِ کاذبِ قانون جذب، گفت: سردمداران قانون جذب در دنیا همواره ادعای عرفانی و معنوی بودن این قانون را دارند و با تعابیری تحت عنوان حیات معنوی، زندگی عرفانی و حرف هایی از این دست سعی در استفاده معنوی از این موضوع را دارند.

این پژوهشگر مسائل عرفانی با بیان این که مدعیان قانون جذب، ثروتمندان را معنوی‌ترین انسان های روی زمین می دانند، گفت: قانون جذب معنوی‌ترین انسانِ روی زمین را کسی می داند که دنباله روی این قانون است و کسانی که از این قانون بی خبر و بی اطلاع هستند را از نظر معنوی فقیر و تهی تلقی می کند.

وی با تاکید بر این که بیشتر مخاطبان قانون جذب متوجه موضوع و اهداف این جریان فکری نیستند، افزود: اگر کمی خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم، می بینیم که شاید برخی از مدعیان این جریان های فکری از هدف اصلی خود آگاهی چندانی ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی‌کیا با اشاره به بخش‌هایی از کتاب «راز»، گفت: در بخشی از این کتاب که تبیین اصلی قانون جذب به شمار می آید، گفته شده که «شما در سه گام به آرزوهای خود دست می یابید، نخست خواستن، و بعد از آن باور خواستن و در نهایت احساس دست یابی به خواسته‌ی خود» بر همین اساس در اکثر رسانه‌ها به این سه موضوع اشاره‌ی ویژه می شود.

وی با اشاره به تفاوت قانون و فرضیه در مسائل جذب بیان کرد: قانون با عمومیت و کلیت خود همواره تخلف ناپذیر بوده و عمل کردن به آن ضرورت دارد، در صورتی که در مسائل طرح شده در قانون جذب، این موارد رعایت و طرح نشده و ضوابط آن مشخص نیست.

یوسفی‌کیا همچنین در ادامه افزود: یکی از مشکلات اساسی قانون جذب عدم شفافیت این تفکر است، به طوری که خاستگاه و گفته‌های افراد در این زمینه دقیقا معلوم نسیت.

