به گزارش خبرگزاری مهر، اولین هماندیشی «هنر و اخلاق» باحضور رییس فرهنگستان هنر و جمعی از صاحبنظران حوزه تاریخ و فلسفه هنر درسالن همایشهای فرهنگستان هنر برگزار میشود.
در ابتدای این نشست، استادمحمد علی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر به سخنرانی میپردازد. سپس انشاء الله رحمتی دبیر علمی این هماندیشی گزارش علمی این نشست را ارائه میكند. شهین اعوانی نیز به عنوان سخنران ویژه نیز به بحث و بررسی «هنر و اخلاق از منظر كانت» میپردازد.
سپس اولین بخش از نشست با ۳ سخنرانی ادامه مییابد كه مدیریت این بخش برعهده امیر مازیار و مهدی اخوان است. در این بخش مقالات «امانوئل لویناس و اثر هنری: امكان بازكشف امراخلاقی در تجربة زیباشناسانه» توسط علیرضا صیادمنصور، «كاركرد روایت در تعمق اخلاق فضیلت» توسط ابوالفضل توكلی شاندیز و «نقد اخلاقی و نقد زیبایی شناختی» نیز توسط «محسن كرمی» ارائه میشوند.
سپس میثم سفیدخوش مقاله خود را با عنوان «نسبت هنر و تباهی اخلاقی دولتشهر از نظر افلاطون»، مهدی شعبانیان با ارائه مقاله «نسبت اخلاق و معماری در آرا وارویك فاكس» و احسان رجبی نیز با مقاله «زیبایی از منظر متون حكمت عملی در دوره اسلامی» در بخش دوم این هم اندیشی سخنرانی میكنند كه انشاء الله رحمتی و علیاكبر عبدل آبادی مدیریت این بخش را برعهده دارند.
این هماندیشی روز دوشنبه ۱۷ اسفند از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ در سالن همایشهای فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایینتر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ برگزار میشود.
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