سرنگونی بالگرد شناسایی رژیم سعودی در استان «إب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک فروند بالگرد شناسایی رژیم سعودی امروز شنبه توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن هدف قرار گرفته و سرنگون شد.

بر اساس این گزارش، این بالگرد شناسایی سعودی ها در حال پرواز بر فراز آسمان منطقه «السحول» واقع در استان «إب» بود که توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن هدف قرار گرفت.

در همین حال، ارتش و نیروهای مردمی یمن با شلیک یک خمپاره، خودروی متعلق به مزدوران سعودی در منطقه «کرش» را هدف قرار داده و منهدم ساختند.

این تحولات در حالی است که رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت های خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

در همین ارتباط، جنگنده های رژیم سعودی امروز شنبه طی چند نوبت منطقه «الغیل» واقع در استان «جوف» را بمباران کردند.